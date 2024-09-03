Özgür Özel'den Erken Seçim Çıkışı: Tarih Verip 'Erdoğan Sandığı Koysun' Dedi

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, iktidar yanlısı kesimlerin yoğun eleştiri yönelttiği, Harp Okulu mezuniyetinde teğmenlerin "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" sloganı atması hakkında konuştu.

Halk TV'den İsmail Küçükkaya'nın konuğu olan Özgür Özel, şunları söyledi:

"Mustafa Kemal’in askerleriyiz demişler. Ne diyeceklerdi. Atatürk’ü samimiyetle seven, bu ülkeyi samimiyetle seven kimse bundan rahatsız olmaz. Bir tek şey var, “keşke Yunan galip gelseydi” diyenler var ya onu destekleyenler, peşinden gidenler, onun müritleri rahatsız olur. O Atatürk’e ne ölüme ne dirime demişti, ölüsünü ziyaret edip dirisine bakan yollayanların herhalde orada bir tereddüttü var gibi. Biz bu meselelerde en net tutumu sergilemek lazım. Bizim, bunların istediği alanda kavgaya tutuşup konuyu uzatmamamız lazım. Esasa meseleyi kaçırıyorlar, bu tartışmalarla yoksulluğu örtmeye çalışıyorlar. Asıl mesele yoksulluk, bunların istiyor ki bir gündem yaratalım, günlerce o konuşulsun."

Bir sokak röportajında söylediği sözler nedeniyle 13 gün tutuklu kalan ardından salınan Dilruba Kayserilioğlu ile yaptığı görüşmeyle ilgili konuşan Özel, şu ifadeleri kullandı:

“Ben gencecik bir kadının sırf konuştu diye içeri atılmasına, gecenin bir yarısında da bırakılmasına itirazım var. Dilruba'nın sözlerinin belli yerleri haklı ama kullandığı bazı ifadeler vatandaşın kalbini kırabilecek, AKP'ye oy veren vatandaşın kalbini kıracak sözler. Buraların da onarılması lazım. Fuar konuşmasında mahsurlu ifadeler gördüm. Serbest kalmak için değil, birçok insan seni yanlış anladı. Ağzından çıkan bazı sözler yanlış anlaşıldı. Bir de onların oy veren kitlesi var, alınmış olabilirler bunu bir yerden düzelt. Ama günü gelince, serbest kaldıktan sonra münasip bir lisanla düzelt.

'DİLRUBA'YA SAHİP ÇIKIP İŞİMİZE BAKACAĞIZ'

Dilruba konuştuğundan pişman değil, 6 ay daha yatsa pişman değil ama insanları kırmak istemediğini kendini söylüyor. Önceki sözlerde de mahsurlu ifadeler var. Sözlerimin arkasındayım demiş ben orayı bile mahsurlu gördüm. Kendisine telkin ettiğim şey düşünce özgürlüğü noktasında çok değerli bir noktada duruyorsun, ama Ama Türkiye insanların birbirinin kalbini kırdığı değil birbirine sahip çıktığı bir ülke olması lazım. Dilruba, sahip çıkıp işimize bakacağız. Teğmenlere sahip çıkıp işimize döneceğiz.”

ERKEN SEÇİM İÇİN TARİH VERDİ

Erken seçimle ilgili konuşan Özel, "2025 Kasım'da koyalım sandıkları. Erdoğan da aday olsun. Yeni bir süreci başlatalım. Erdoğan 2026'nın baharında sandığı koysun, aday olsun, biz de onu yenelim. Ben şunu istemem 23 yıl kazandı kazandı aday olamadı gitti. Öyle bir şeyi Türk siyasi tarihine bırakmak istemem. Erdoğan'ı yenebileceğimizden hiçbir şüphem yok" dedi.

ENFLASYON YORUMU

TÜİK’in açıkladığı ağustos ayı enflasyon verileri hakkında konuşan Özel, “Aylık enflasyon yüzde 2.47 arttı. Yıllık enflasyon ise 51.97 açıklandı. Beklendiğinin biraz daha sütünde. Geçen ay böyleydi bu ay böyle deyip vatandaşın asabını bozmasınlar. Baz etkisiyle düşüyor gibi gözükse de düşmüyor. Fiyatların artışa geçtiğini herkes görüyor. Gerçek enflasyon yüzde 90, TÜİK manipülasyon yapıyor” sözlerini sarf etti.

'MEHMET ŞİMŞEK DİYE BİRİ YOK'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek hakkında dikkat çeken bir yorumda bulunan Özel, şunları söyledi:

"Mehmet Şimşek diye biri yok. Ona verilmiş bir rol var. Şimşek gider fırtına gelir. Recep Tayyip Erdoğan, külliyede etrafındaki ekiple birlikte bazı kararlar veriyorlar, o kararları uygulattırıyorlar. Ülke bugün bu hale geldiyse Tayyip Erdoğan sayesindedir. Yarın bu ülke ne hale gelecekse, Erdoğan sayesinde gelecek. Mehmet Şimşek diye bağımsız bir aktör yok. Varmış gibi pazarlıyorlar. Öyle biri yok, hepsi Tayyip Bey'in mürekkebinden çıkıyor. Nas var, ben Nas'a kaşrı iş yapacağım diyemiyor, bakanı değiştiriyor. Yenisine rasyonel diyor. Mehmet Şimşek diye biri yok. Tükürdüğüne yalamamak için aktörleri değiştiriyor."

Kaynak: Gerçek Gündem