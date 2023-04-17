AKP'de soğan kavgası: 'Siyaset uzmanı Aktroll' bu defa bakanı hedef aldı

Artan enflasyon ile birlikte başta soğan olmak üzere gıda fiyatlarında meydana gelen fahiş artış yurttaşların yaşadığı krizin boyutunu artırdı. AKP'li Abdurrahman Uzun, yayımladığı video ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş'u hedef aldı. Uzun, 'soğan operasyonu' çekildiğini ileri sürdü.

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Enflasyondaki artışın ardından mutfakların vazgeçilmezi olan soğan fiyatlarının 1 yılda 5 liradan 30 liraya yükselmesi iktidara yönelik tepkilere neden oldu. 

AKP'ye yakınlığı ile bilinen ve kendisini 'siyaset uzamanı' olarak tanımlayan ve kamuoyunda Aktroll olarak bilinen Abdurrahman Uzun Ticaret Bakanı Mehmet Muş'a seslendi.

Soğan fiyatlarındaki artışı 'hükümete karşı yapılan bir operasyon' olarak değerlendiren AKP'li 'siyaset uzamanı' Abdurrahman Uzun Ticaret Bakanı Mehmet Muş'a seslendi. Uzun, "Bu Ticaret Bakanı nerede? Bu ticaret bakanlığının elemanları nerede? Bu kadar mı çapsızlık olur? Şu anda bu ülkenin Ticaret Bakanı yollara düşecek; İHA'larla, SİHA'larla, ayağında çizmeler, üstünde montu, gözlüğünü takacak, gerekirse dedektif gibi ortalıkta gezecek. Bu soğan operasyonunu kim yapıyorsa onları yakalayacak. Bu ülkede ticaret üzerinden senin hükümetine, senin cumhurbaşkanına operasyon çekiliyor. Sen neredesin ağa? Tweet üzerinden bir şeyler yazıyor bize. Oldun Jeremy Rifkin. Uzaktan online bağlanıyor bize. Abi insene. Bir tane soğanı çöpe atan adamın tarlasına devlet olarak el koysana. Abi çöksene mevzuya" dedi.

Uzun, "Tayyip Erdoğan'ı yine kandırıp 10 gün, 20 gün sonra Türkiye'nin dört bir tarafına soğan çadırları mı kuracaksınız, tanzim yapıyoruz diye?" sözleriyle Mehmet Muş'u hedef almayı sürdürdü.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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