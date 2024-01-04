AKP'de meclis üyeliği için başvuru süreci uzatıldı

AKP Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, partisinin 'Belediye ve İl Genel Meclis Üyeliği Aday Adaylığı' başvuru tarihinin uzatıldığını açıkladı.

AKP'de meclis üyeliği için başvuru süreci uzatıldı

AKP Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, 5 Ocak'ta sona erecek 'Belediye ve İl Genel Meclis Üyeliği Aday Adaylığı' müracaatlarının 31 Ocak saat 19.00'a kadar uzatıldığını duyurdu.

Yavuz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "5 Ocak 2024 Cuma günü sona erecek olan ‘Belediye ve İl Genel Meclis Üyeliği Aday Adaylığı’ müracaatları 31 Ocak 2024 Çarşamba günü saat 19.00’a kadar uzatılmıştır” diye yazdı.

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