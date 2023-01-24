AKP yandaşlarına aktarmış: 418 milyar doların raporu ortaya çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sık sık dile getirdiği "iktidara yakın sermaye gruplarına aktarılan" 418 milyar doların arka planı ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu ve "beyin takımı" tarafından hazırlanan rapora göre, AKP’nin 20 yıllık iktidarında beş ayrı sektöre 418 milyar dolar aktarılmış.

Kılıçdaroğlu geçen hafta partisinin grup toplantısında şunları demişti: “418 milyar dolar. Sonra çıktım, çok açık ve net şekilde söyledim. Tahsil edeceğim rakam budur ve defterinize yazın. Sizden 418 milyar doları, iktidarımızda tahsil edeceğiz ve alacağız. Eğer bana bir şey olursa halkıma emanetimdir. O 418 milyar doları siz tahsil edeceksiniz. Benim size vasiyetimdir bu.”

Diken'den Altan Sancar'ın haberine göre; CHP liderinin daha önce de dile getirdiği ve “AKP döneminde çalındı” dediği 418 milyar doların, alanında uzman akademisyenler tarafından hesaplandığı belirtildi. Kılıçdaroğlu’yla birlikte çalışan akademisyenlerin hesaplamalarına göre son 20 yılda oluşan kamu zararı 2 trilyon 572 milyar dolara ulaştı. Kamu zararı yaratan durumların başında ihaleler ve enerji alanındaki işler gelirken, bunları kamu-özel işbirliği usulüyle yapılan işler takip etti.

SADECE İSTANBUL’DAKİ İMAR RANTINA 85 MİLYAR DOLAR

Bu kamu zararından ve yalnızca İstanbul’daki imar rantına dayanan zararın 85 milyar doları aştığı belirtildi. Bahsi geçen 85 milyar dolara, Kanal İstanbul projesi çevresindeki imar rantının dahil olmadığının da altı çizildi.

Rapora göre "devletin iş yaptığı beş sektörde" bu kamu zararından elde edilen "haksız kazanç" ise 418 milyar dolar oldu. Bu sektörler, inşaat ve imar, mal ve hizmetler tedariki, enerji sektörü, lojistik ve madencilik olarak sıralandı. Raporun hazırlanması aşamasında ihaleler, vergi istisnaları, borç ertelemeleri gibi başlıklar ayrı ayrı ele alındı.

BİR YILDA 205 MİLYAR DOLAR HAZİNE’YE DÖNECEK

Aynı raporda AKP iktidarının bu alanda bir sistem kurduğuna dikkat çekildi. Bu sistemin ortadan kaldırılmasıyla sadece bir yılda 205 milyar doların hazinenin kasasına döneceği vurgulandı. Raporu hazırlayan uzmanlarla zaman zaman birlikte çalışan Kılıçdaroğlu, ortaya çıkan tablonun çözümüne ilişkin de öneriler hazırladı. Zararın tespit edildiği alanların nasıl düzenleneceği, kamu zararından kimlerin sorumlu olduğu ve bu zararın nasıl tahsil edileceği de raporun çözüm bölümünde yer aldı.

Rapor kapsamında inceleme sürecinin önünün açılması için atılacak hukuki adımlara yer verilirken ayrıca bu raporda yer alan verilerin daha ayrıntılı olarak incelenmesi için oluşturulacak mekanizmalara ilişkin de bilgiler yer alıyor. Kılıçdaroğlu’nun çalışma arkadaşlarına “Bu raporla devlet yeniden olması gerektiği gibi bir yapıya kavuşacak” dediği belirtiliyor.