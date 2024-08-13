AKP ve YRP Arasında Kriz! Erbakan'ın 'Şantaj' İddiasına AKP Sözcüsü Çelik'ten Tepki

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinden ismi transfer edeceği konuşulan AKP'yi 'siyasi şantaj'la suçladı. AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Erbakan'a tepki gösterdi. Ömer Çelik, "Yeniden Refah Partisi hür iradeleriyle AK Parti’nin eser ve hizmet siyasetine katılma iradesini gösteren Belediye Başkanlarını töhmet altına bırakmaya çalışmaktadır" dedi.

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AKP ve YRP Arasında Kriz! Erbakan'ın 'Şantaj' İddiasına AKP Sözcüsü Çelik'ten Tepki

AKP’ye katılımla ilgili tartışmalara ilişkin “Belediye başkanlarına siyasi şantaj affedilmeyecek” diyen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’a AKP Sözcüsü Ömer Çelik’ten tepki geldi. AKP Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı paylaşımda, “Yeniden Refah Partisi hür iradeleriyle AK Parti’nin eser ve hizmet siyasetine katılma iradesini gösteren Belediye Başkanlarını töhmet altına bırakmaya çalışmaktadır” ifadelerinin kullandı.

Çelik, açıklamasında şunları kaydetti:

“Yeniden Refah Partisi hür iradeleriyle AK Parti’nin eser ve hizmet siyasetine katılma iradesini gösteren Belediye Başkanlarını töhmet altına bırakmaya çalışmaktadır. Yeniden Refah Partisi, yerel seçimlerde birçok yerde müstakil bir siyaset izlememiş, AK Parti’ye kaybettirip CHP’ye kazandırmak amacıyla hareket etmiştir. Sadece bu amaçla, geçmişte AK Parti’de siyaset yapmış isimlere teklif götürme yoluna gitmesi siyasi ilkeler açısından yüzleşmeleri gereken bir durumdur. Siyasi ahlak ve şantajdan bahsedenlerin en başta kendilerinin bu kavramları dikkate almaları gerekir. CHP’ye seçim kazandırmayı siyasi amaç haline getirenlerin bugünkü açıklaması, hür iradesiyle hareket eden belediye başkanları üzerinde köhne bir vesayet kurma çabasıdır. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye ve dünya siyasetine damga vurmuş eser siyasetinin adresi olan AK Parti’nin kapısı, bu millete ilkeler temelinde hizmet etmek isteyen tüm belediye başkanlarına açıktır.”

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Kaynak: ANKA

Etiketler
Ömer Çelik Fatih Erbakan Yeniden Refah Partisi AKP
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