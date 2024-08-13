İYİ Partili İzsiz, AKP'ye Katılacağını 'Yuvama Dönüyorum' Diyerek Açıkladı

İYİ Parti'den İstanbul Milletvekili seçilen Seyithan İzsiz, AKP'ye katılacağını açıkladı.

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İYİ Partili İzsiz, AKP'ye Katılacağını 'Yuvama Dönüyorum' Diyerek Açıkladı

AKP, yarın 23. kuruluş yıldönümünü kutlayacak. Siyaset kulislerinde bir süredir AKP'nin kuruluş yıldönümünde, başka partilerden üye çekeceğini yazıyordu. AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 15 belediye başkanı ve 2 milletvekilinin partilerine katılacağını açıklamıştı.

14 Mayıs seçimlerinde İYİ Parti'den İstanbul milletvekili seçilen Seyithan İzsiz, Habertürk'e yaptığı açıklamada AKP'ye katılacağını duyurdu.

'YUVAMA DÖNÜYORUM'

İzsiz, konuya ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"Yeniden yuvama dönüyorum. Ben zaten AK Partili idim. 2003'ten bu yana tüm kademelerinde çalıştım. En son İBB belediye meclis üyesi olarak bırakmıştım. Son seçimde İYİ Parti'nin kurucu genel başkanı Sayın Meral Akşener'in ısrarı üzerine İYİ Parti listelerinden Meclis'e girdim"

İYİ Parti'nin merkezde konumlanamadığını belirten İzsiz, "Şüphesiz amacımız İYİ Parti'nin merkezde konumlanacak bir konuma gelebilmesiydi. Fakat geçen sürede bunun mümkün olamayacağı kanaati hasıl oldu. İstifamdan sonra yuvamızdan davet söz konusu oldu. Bundan sonra ailemizin içinde memlekete hizmet yolculuğuna devam edeceğiz" ifadelerinin kullandı.

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