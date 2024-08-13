Adana ve Çanakkale'de Orman Yangını

Türkiye'nin dört bir yanında yaz aylarının gelmesiyle orman yangınlarıyla mücadele ediliyor.

ADANA'DA ORMAN YANGINI

Adana'nın Sarıçam ilçesi Kargakekeç mevkisindeki ormanda, saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarıyla bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahaleye başladı. Sarp arazideki yangını söndürme çalışmalarına 2 uçak, 2 helikopter, 41 kara aracı ve 155 personel ile müdahale sürüyor.

ÇANAKKALE'DE ORMAN YANGINI

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Adatepe köyü yakınlarındaki orman alanında, saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

Ayvacık ilçesine bağlı Adatepe köyü yakınlarında ziraat ve ormanlık alanda saat 16.40 sıralarında yangın başladı. Yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine ekipler 16.48'de yangına ilk müdahaleyi yaptı. Yangına havadan 4 uçak ve 4 helikopter, karadan ise 2 ilk müdahale aracı, 10 arazöz-su ikmal aracı, 3 dozer, 3 treyler ve 104 personelle müdahale edildi.

Yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi sonrası kontrol altına alındı. Yangında 2,5 hektar orman ve 1 hektar ziraat arazisi zarar gördü.

Kaynak: DHA