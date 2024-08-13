Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı Başvuruları Başladı

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, bugün başlayan 2024-HMGS ile 2024-İYÖS'e başvurular 21 Ağustos'a kadar yapılabilecek.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

Kaynak: İHA