AKP ve MHP temsilcileri Erdoğan'ın adaylığı için YSK'ye başvuru yaptı

AKP ve MHP, Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylığı için Yüksek Seçim Kuruluna başvurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylık başvurusunu, AKP Grup Başkanı İsmet Yılmaz, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız yaptı.

AK Parti ve MHP TBMM grupları, 16 Mart'ta ayrı ayrı düzenledikleri kapalı grup toplantılarında, Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesine ilişkin grup kararı almıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem