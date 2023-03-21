AKP ve MHP temsilcileri Erdoğan'ın adaylığı için YSK'ye başvuru yaptı

Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı başvurusuyla ilgili AKP ve MHP temsilcileri YSK'ye başvuru yaptı.

Son Güncelleme:
AKP ve MHP temsilcileri Erdoğan'ın adaylığı için YSK'ye başvuru yaptı

AKP ve MHP, Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylığı için Yüksek Seçim Kuruluna başvurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylık başvurusunu, AKP Grup Başkanı İsmet Yılmaz, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız yaptı.

AK Parti ve MHP TBMM grupları, 16 Mart'ta ayrı ayrı düzenledikleri kapalı grup toplantılarında, Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesine ilişkin grup kararı almıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Recep Tayyip Erdoğan
Son Güncelleme:
Neslihan Atagül hayranları yıkıldı.. Gelen haberler kötü Neslihan Atagül hayranları yıkıldı.. Gelen haberler kötü
WhatsApp’ta Erdoğan’a hakkını helal etmediğini söyleyen mühendis görevden uzaklaştırıldı Hakkını helal etmediğini söyledi: Görevden uzaklaştırıldı
Tanrıkulu: AKP hükümetleri döneminde Nevruz kutlamalarında 9 kişi öldürüldü 'AKP hükümetleri döneminde Nevruz kutlamalarında 9 kişi öldürüldü'
Limon kabuklarını atmayın. Hemen bunu yapın! Anında etkisi başlıyor Limon kabuklarını atmayın. Hemen bunu yapın! Anında etkisi başlıyor
ÇOK OKUNANLAR
55 günde bütün tablo değişti: İşte partilerin ocak ve mart ayında oy değişimleri 55 günde bütün tablo değişti: İşte partilerin ocak ve mart ayında oy değişimleri
7 seçim anketinin ortalaması alındı: İşte bu pazar seçim olsa ortaya çıkan tablo! 7 seçim anketinin ortalaması alındı: İşte bu pazar seçim olsa ortaya çıkan tablo!
Garanti Bankası emekli promosyonlarını güncelledi: İşte milyonları ilgilendiren rakam Garanti Bankası emekli promosyonlarını güncelledi: İşte milyonları ilgilendiren rakam
Dolar 19 TL'yi aştı, İslam Memiş yeni rakamı açıkladı: Tarih verdi! Dolar 19 TL'yi aştı, İslam Memiş yeni rakamı açıkladı: Tarih verdi!
4 üniversiteden ortak rapor: İstanbul'un riskli ilçeleri tek tek sıralandı 4 üniversiteden ortak rapor: İstanbul'un riskli ilçeleri tek tek sıralandı