Tanrıkulu: AKP hükümetleri döneminde Nevruz kutlamalarında 9 kişi öldürüldü

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, “AKP hükümetleri döneminde Nevruz kutlamalarında en az 9 kişi güvenlik güçleri tarafından öldürüldü. Olaylarda 3 polis de yaşamını yitirdi” açıklamasını yaptı.

Tanrıkulu: AKP hükümetleri döneminde Nevruz kutlamalarında 9 kişi öldürüldü

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Nevruz Bayramı’nda yaptığı yazılı açıklamada, depremin acılarına dikkat çekti.

Tanrıkulu açıklamasında, “Türkiye ve Suriye’de insanların yaşamına mal olan, yüz binlerce insanın yaralandığı, milyonlarca insanın evsiz, işsiz kaldığı depremin sonuçları AKP iktidarının sorumsuzluğu, boş vermişliği, yağmacı zihniyeti ile kat be kat arttı. Depremin yarattığı travma olanca ağırlığı ile üzerimizde olsa da önümüzdeki süreçte yaraları hep birlikte saracağımıza inancımız büyük.  2023 baharının, sadece deprem bölgesinde değil tüm Türkiye’de toparlanmanın, onarımın yeni bir yaşamın başlangıcı olacağının inancıyla” değerlendirmesini yaptı.

Tanrıkulu, 21 Mart’ın aynı zamanda “Uluslararası Irk Ayrımı ile Mücadele Günü” olduğunu da belirterek, şunları kaydetti:

“Toplumu ayrıştırarak, düşmanlık icat edip körükleyerek var olmaya çalışan AKP zihniyetinin ve ırkçı dili sürekli kullanarak oy toplamaya çalışan diğer siyasi yapıların ırkçı yaklaşımlarına bu vesileyle dikkat çekmek gerekiyor. İnsanları etnik, dinsel, cinsiyet kimliği  üzerinden ayırmaya çalışmak sadece daha fazla şiddete daha fazla acıya neden olur. Ancak yine de Nevruz’un şiddet ve acı dolu geçmişini de unutmamamız gerekiyor.

90’lı yıllarda yaşanan olaylar nedeniyle Nevroz, sürekli gerginlik ve tedirginlikle anılır olmuştur. ‘Barış’, ‘işkenceye sıfır tolerans’ iddialarını dilinden düşürmeyen AKP’nin iktidarında geçen yıllarda da güvenlik güçlerinin bayram kutlayanların üzerine rastgele ateş açtığı olaylar azalsa da sürmüştür. Bu dönemde Nevruz kutlamalarında yüzlerce kişi ağır biçimde dövüldü, gaz bombasıyla/silahla yaralandı; binlerce kişi de  gözaltına alındı. AKP hükümetleri döneminde Nevruz kutlamalarında en az 9 kişi güvenlik güçleri tarafından öldürüldü. Olaylarda 3 polis de yaşamını yitirdi.”

Kaynak: ANKA

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