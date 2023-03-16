AKP TBMM Grubu, Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adayı gösterilmesi için grup kararı aldı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı seçimleri için yeniden aday gösterildi. Erdoğan'ın iki defa cumhurbaşkanı seçilmiş olması nedeniyle üçüncü defa aday olamayacağı tartışmaları

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AKP TBMM Grubu, Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adayı gösterilmesi için grup kararı aldı

Türkiye, 14 Mayıs'ta milletvekili genel seçimi ve cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gidecek.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu olurken AKP'den beklenen açıklama geldi.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grubu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesine ilişkin grup kararı aldı. 

ERDOĞAN'IN ÜÇÜNCÜ KEZ ADAYLIĞI RESMİLEŞTİ

Konuyla ilgili bugün AKP milletvekilleri, Grup Başkanı İsmet Yılmaz başkanlığında toplandı. Toplantıda, Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesine ilişkin grup kararı alındı. Kararın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AKP'den cumhurbaşkanı adaylığı resmileşti.

ERDOĞAN'IN ADAYLIĞI ANAYASA'YA UYGUN MU?

Anayasa’nın 101. Maddesi’nde yer alan “Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir” kısıtlaması gereği Erdoğan’ın adaylığını hukukiliği hakkında tartışmalar sürüyor.

AKP’nin 2007 yılında ‘Sivil Anayasa’ başlığı ile Türkiye gündeminde tartışmaya açtığı Anayasa taslağını hazırlayan akademisyen heyetinin başkanlığını yürüten Anayasa Hukuku Profesörü Ergun Özbudun, Gerçek Gündem’e yaptığı değerlendirmede 14 Mayıs’ta yapılacak bir seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adaylığının ancak TBMM’nin seçim kararı alması ile mümkün olacağını ifade etmişti.

Seçim kararını Erdoğan'ın almış olması nedeniyle yeniden cumhurbaşkanı adayı olması hukukçuların çoğunluğu tarafından Anayasa'ya aykırı olarak yorumlanıyor.

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