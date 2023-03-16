Numan Kurtulmuş yanıtladı: 3 dönem kuralı işletilecek mi? Bahçeli, cumhurbaşkanı yardımcısı mı oluyor?

Kurtulmuş'un açıklamaları şöyle:

- İttifaka yeni katılım olacak mı?

Bahçeli'ye teşekkür etmek istiyorum. Hiçbir pazarlıkta bulunmadı. Şu Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacak, şu böyle olacak falan demeden, koalisyon pazarlıkları yapmadan yapılır. Yeniden Refah Partisi ve HÜDA PAR ile görüşmeler sürüyor. Yine kendi kimlikleri olacak, ortak hedefler ile bir araya geleceğiz. Ortaya iki temel aday çıktığına göre, bütün partiler iki adaya bakarak tercihini belirleyecek. Türkiye'nin hayrına olan, çıkarına olan herkese kapımız açık.

Yeniden Refah Partisi'nin istekleri neler?

Öyle bir liste var mı, böyle bir liste verildi mi, bunlar spekülasyon. Benim bildiğim böyle bir liste verilmedi. Yeniden Refah Partisi, kendi programı olan, siyasal öncelikleri olan bir siyasi partidir. Tüm siyasi partiler gibi onların da siyasi görüşlerine saygı duyarız. Ortak hedefler istikametinde bir yönelim. Bunda da bir sorun görünmüyor.

- 6284 sayılı kanun talebi

Bu tür konuların hiçbiri masamızda değil. Bir koalisyon protokolü imzalanmıyor. Biz ittifaka katılacak partilerin çoğaltılması için uğraşıyoruz. Böyle konuların tartışıldığı bir konu yok. Bir koalisyon protokolü tartışması yok. Müşterek bir irade beyanı var. Partiler arasında işbirliğini artırabilmek adına olumlu bir yaklaşım var. AK Parti, yeni kurulmuş bir parti değil. Tavrımız, tarzımız bellidir. Aileyi merkeze koyarız, kadının tehlikeden korunması için her türlü tedbiri aldık, alırız. Kadın ve ailenin ayrıymış gibi gündeme getirilmesini doğru bulmayız. 6284 bu seçimin gündemi değildir.

İttifak yapmak istediğimiz partilerin öncelikli görüşlerini önceleriz. AK Parti ile işbirliğini hangi şartlarda uygun görüyorlarsa buna saygı duyarız.

Türk siyasetinin merkez partisi AK Parti'dir. İnşallah on yıllarca böyle devam edecektir. Partiler bir seçim işbirliği yapıyor. En çok oyu nasıl alabiliriz? Kendi adayımızı nasıl seçtirebiliriz? Buna yanıt arıyoruz.

3 dönem kuralı işletilecek mi?

İstisnasız uygulanmasından yanayız. Kararı veren Cumhurbaşkanımız verir.

Bahçeli, cumhurbaşkanı yardımcısı mı olacak?

Siyaset dedikodu ile yönlendirilemez. Bir tane önceliğimiz vardır, Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmak ve Parlamentoda Cumhurbaşkanımızın elini rahatlatacak bir çoğunluk sağlamaktır.