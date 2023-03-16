Ekrem İmamoğlu: Zarar gören kimsenin unutulmasına asla izin vermeyeceğiz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Adana Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle yapılan deprem seferberliği toplantısında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu, "Dayanışma ve paylaşım her duygunun önüne geçer. O nedenle vazifemiz ve sorumluluğumuz olduğu için bölgedeydik. Zarar gören kimsenin mağduriyetine ve unutulmasına asla izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

Ekrem İmamoğlu'nun açıklamasının satır başları şöyle oldu:

"VAZİFEMİZ VE SORUMLULUĞUMUZ OLDUĞU İÇİN BÖLGEDEYDİK"

40 gündür ayaktayız. Büyük acı yaşadık. 13 milyondan fazla insanı derinden etkileyen depremleri art arda yaşadık. Söylemeye dilim varmıyor, sayısı oldukça yüksek canlarımızı yitirdik. Maddi manevi ne gücümüz var ise o bölgede olma gayretindeyiz. Hak etmedikleri yıkımı yaşayan vatandaşlarımızın yarasını sarmak adına mücadeleler veriyoruz.

Bu sorunun temelini tespit edip sağlam bir yolculuğu ülkemize yaşatmak zorunda olan insanlarız. Bu topraklarda afet, yıkım, kayıp söz konusu olduğunda siyasi hesaplar biter, kenetlenip kayıtsız şartsız kayıp yaşayanların yanında olunur. Dayanışma ve paylaşım her duygunun önüne geçer. O nedenle vazifemiz ve sorumluluğumuz olduğu için bölgedeydik. Zarar gören kimsenin mağduriyetine ve unutulmasına asla izin vermeyeceğiz.

"GEREKLİ DİRENCİ GÖSTEREMEDİK"

Depremde insanlarımızı kaybettik, sel oldu, Şanlıurfa’da daha yeni yapılmış altyapı mekanizması yüzünden kaybetmek zorunda kaldık. Kahramanmaraş depremi milat olmalı. 99 depremi için de aynı şeyleri söyledik, milat olacak dedik ama olamadı. Gerekli direnci gösteremedik. Eğri oturalım, doğru konuşalım gerekli adımları atamadık. Üzerinden 24 sene geçmesine rağmen gerekli tedbirleri alamadık, gerekli düzenlemeler yapılmadı. Eğer o gün bu düzenlemeler yapılmış olsaydı en az 50 bin insanımızın öldüğü depremlerde bu denli insanımızı kaybetmezdik, bunca ekonomik yıkım, kaygı hali olmazdı.

Bizler görevlerimizde olduğumuz sürece hiçbir zaman böyle bir ortamı memleketimize, milletimize, şehirlerimize yaşatmayacağız. 2023 yılı bambaşka duygularla karşılamak istediğimiz yıl idi. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına adım atacağımız yılımız. Bizlere ve burada bulunan insanlara en üst seviyede sorumluluk düşmekte.

"ÇOK DAHA GENİŞ İŞBİRLİĞİNE İHTİYAÇ VAR"

Biz ister miydik 2023 yılını afetler ve yıkımlar yılı olarak karşılayalım ama ne yazık ki öyle oldu. 2023 yılını çok kıymetli bir başlangıç, çok önemli bir sorumluluk yılı, afetlere ve yıkımlarına karşı milat olarak başlatabiliriz. Yarınlarda çocuklarımıza ve gençlerimize böyle yıkımları yaşatmamak için birlikte hareket etmeliyiz.

Bu büyük değişim sadece burada iki belediye başkanının ya da ülkenin tüm belediye başkanlarının çabasıyla başarıya ulaşması mümkün değil. Çok daha geniş iş birliğine ihtiyaç var. Kaynaklarımızı kullanırken önceliği afet ve depremle mücadeleye vermek zorundayız.

Sorunun çözümünün merkezi yönetim ve yerel yönetim arasında çok yakın bir iş birliği gerektirdiği gerçeğini de unutamayız. Uluslararası kurum ve kaynakları da süreci başarılı biçimde dahil etmek zorundayız. STK’ları, vatandaşlarımızı bu iş birliğe dahil etmemiz gerekiyor. İstanbul’da sadece bina güçlendirmesi için gereken kaynak en iyimser hesaplamalarla büyükşehir belediyemizin yaklaşık 5 yıllık bütçesi kadar.