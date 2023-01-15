'AKP milletvekilleri 'ret' oyu vermek için koşarak salona geldiler'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), memur ve emekli maaşlarına zam yapılmasını içeren kanun teklifinin Meclis'teki görüşmeleri sırasında en düşük emekli maaşının, asgari ücret kadar, yani 8 bin 500 lira olması için önerge verdi.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre o sırada iktidar milletvekillerinin çoğunluğu Genel Kurul salonunda değildi. Katip üyeler arasında oy sayımı konusunda ihtilaf olunca oylama elektronik olarak tekrar edildi.

Bu arada AKP'li vekiller, 'ret' oyu vermek üzere koşarak Genel Kurul salonuna geldiler.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, ret oyu veren iktidar partisi mensuplarına 'parmak vekil' benzetmesi yaptı. Özel’in bu sözlerine AKP'liler, 'terbiyesiz ve yakışmayan ifadeler' sözleriyle tepki gösterdi.

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin de, "Parmak vekil ne demek ya? Senelerdir burada oturuyorsunuz, 'bir şeyi beceremeyin vekil' diyelim biz de o zaman" sözleriyle yanıt verdi.