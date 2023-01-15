Demirtaş'tan miting çağrısı: Kim kimi kapatacakmış, AKP'ye de AYM'ye de gösterelim

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Emek ve Özgürlük İttifakı’nın bugünkü mitingine çağrı yaptı. Demirtaş, “Kim kimi kapatacakmış, AKP'ye de AYM'ye de gösterelim” dedi.

Demirtaş Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Günaydın. Rojbaş. Sabah ul hayr. Bugün saat 1'de, Kartal Meydanındaki mitingdeyiz, değil mi? Kim kimi kapatacakmış, AKP'ye de AYM'ye de gösterelim. Ben yola çıktım, geliyorum, halayda buluşalım “ ifadesini kullandı.

Demirtaş mesajında da şunları kaydetti:

“Merhaba arkadaşlar. Bı süreçte yapılacak her miting geleceğimiz açısından hayati derecede önemlidir. Allah göstermesin ölüm hariç hiçbir mazerete takılmadan mutlaka alanları coşkuyla doldurmalısınız. Emek ve Özgürlük İttifakımızın ilk mitinginde size sürpriz bir armağanımız da olacak. İnşallah seversiniz. 15 Ocak Pazar saat 13.00 İstanbul Kartal Meydanı’nda görüşmek üzere”