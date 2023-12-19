AKP'li vekilin şirketi doğayı böyle katletti! Zehir aktı...

AKP Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz’ün sahibi olduğu “Alagöz Maden” isimli şirket, Giresun’daki Harşit Vadisi’nde ciddi doğa tahribatına neden oldu.

Doğankent’e bağlı Çatalağaç Köyü’ndeki “kurşun, çinko ve bakır” madenini işleten AKP’li Alagöz’ün şirketine karşı bölge halkı yaklaşık iki yıldır mücadele ediyor. Söz konusu şirket, yaklaşık 500 kişinin yaşadığı Çatalağaç köyündeki madenin atık depolama ve kırma elem tesisini her geçen gün genişletiyor. Yöre sakinleri, Alagöz Maden’in ağaç katliamı yaptığını, çevre köylerin de ana su kaynağı olan Derin Dere’yi kirlettiğini öne sürdü. İddiaya göre madenin atık havuzu patladı ve uzun süredir de madenden dereye kimyasal madde karışıyor. Tüm uyarılarına ve dilekçelerine rağmen de yetkililer bir inceleme yapmıyor. Dereyi besleyen kollarda suyun siyah renkte aktığı görüldü.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre; üstelik geçen yıl da Giresun Valiliği, Derin Dere’yi kirleten Alagöz Maden’e sadece 54 bin 783 TL para cezası kesti. Cezanın gerekçesinin “Derenin hafriyat, toprak ve inşaat malzemesiyle kirletilmesi” olduğu öğrenildi.

‘VALİ KORUDU’ İDDİASI

Maden şirketinin su kaynaklarını kirlettiği ve ağaç katliamı yaptığına dair defalarca dilekçe verip suç duyurusunda bulunan Çatalağaç Köyü Derneği yöneticisi Soner Aydın, BirGün’e konuştu. Maden şirketinin yetkililerce korunduğunu öne süren Aydın, “Bu maden köyümüzde 2002’de açıldı. O zaman Ciner grubu işletiyordu ancak 2008’de terk ettiler madeni. 2021’de de Alagöz Maden geldi ve onların bu madeni devraldığı söylendi. İşin ilginç yanı, Enver Ünlü’nün Iğdır’dan Giresun’a vali olarak atanmasından 4-5 ay sonra da şimdi Iğdır milletvekili olan Cantürk Alagöz gelip madenciliğe başladı. Dönemin Valisi Ünlü, ‘Alagöz ile arkadaş olduğunu’ söylüyordu. Bu konuşmayı onlarca insanın önünde yaptı. Sonra da bu maden şirketi için peş peşe ‘ÇED gerekli değildir’ kararları verildi. Yaklaşık iki yıldır derelerimiz zaman zaman çamur renginde zaman zaman da simsiyah akmaya başladı. Dilekçelerimizle kimse ilgilenmedi” ifadelerini kullandı.

“Maden şirketinin kirlettiği su kaynaklarından üç ilçe faydalanıyordu” diyen Aydın sözlerini şöyle sürdürdü:

“Maden şirketi köye ulaşım sağladığımız bir yolu yıktı. Yolumuz üç ay kapalı kaldı. Dilekçelerimize yanıt dahi bile vermediler. Köyde bir yangın çıktı ve 15 hayvan öldü. Yol kapalı olduğu için müdahale edemediler. İtfaiye gidemedi jandarma yangın tüpleri sırtlayıp götürdü. 1 saat gecikmeli müdahale edildi. Dere üzerinde iki değirmenimiz var ve kullanamıyoruz. Hayvanlarımız bırakın dereden su içmeyi, suyun üzerinden dahi karşıya geçmek istemiyor. Ayrıca büyük bir ağaç katliamı yaptılar ve yapmaya da devam ediyorlar. Bu bölge kızılçam ağaçlarıyla ve Harşit Tabiat Parkı ile meşhur. Dava açıyoruz, hava karardığında inceleme geliyorlar. Bilerek zifiri karanlıkta geliyorlar. 600-700 yıldır tertemiz akan, atalarımızın mirası su kaynaklarımız ile toprağımızı kirlettiler. Biz maden çıkarılmasına karşı değiliz. 600-700 yıldır tertemiz şekilde bize ulaşan derelerimizin, ormanlarımızın zehirlenmesine karşıyız ve hukuki mücadelemizi de sürdürmekte kararlıyız.”

Öte yandan Alagöz Maden Şirketi’nin yetkilileri, BirGün’ün sorularını yanıtsız bıraktı.