DEM Parti'nin seçim stratejisi ne olacak?

Yerel seçimler yaklaşırken siyasi partiler arasındaki seçim iş birliklerinin nasıl şekilleneceği merak konusu. İş birliğine yakın gözüken iki parti; CHP ve DEM Parti. İki partinin genel başkanlar düzeyinde gerçekleşen görüşmesinden net bir sonuç çıkmasa da DEM Parti, iş birliği olasılığını hafta sonu gerçekleşen Parti Meclisi toplantısında masaya yatırdı.

8 saat süren toplantının sonuç bildirgesinde, “Yerel demokrasi, demokratik uzlaşı, özgür siyaset, evrensel insan hakları ve kadın özgürlükçü politikaları esas alan herkesle müzakere etmeye hazırız” ifadelerine yer verilirken müzakereler dahil, tüm seçim sürecinin yürütülmesi için Merkez Yürütme Kurulu’na yetki verildi.

Gazete Duvar'dan Ceren Bayar'ın haberine göre; DEM Parti’nin PM üyelerinin büyük çoğunluğu partinin 81 ilde ve tüm seçim çevrelerinde aday çıkarılması gerektiği görüşündeydi. Parti tabanının geçmiş iki seçimin tecrübesinden çok rahatsız olduğunu ve halkla makasın açılmaması gerektiğini kaydeden PM üyeleri, üçüncü yolun inşa edilebilmesi için de iş birliklerine mesafeli yaklaşılması gerektiğini belirtti.

MÜZAKERELERE KAPI ‘KAZAN KAZAN’ STRATEJİSİ İLE AÇILDİ

Az sayıda DEM Parti PM üyesi ise iş birliklerine kapıların tamamen kapatılmaması gerektiğini, partinin ve seçmenin batıda kazanabileceği formüllerin üretilebileceğini söyledi. DEM Parti’nin kendi siyasetini anlatabilmesi için yerellerde iktidara gelmesi; belediyeler, belediye meclis üyelikleri kazanması gerektiğini kaydeden PM üyeleri, batıda da kazanmanın önünü açacak iş birliklerinin inşa edilebileceğini belirtti. DEM Partili yetkililer, bu formülü geçmiş seçimlerdeki “iktidara kaybettir, muhalefete kazandır” stratejisinin aksine “kazan kazan” stratejisi olarak tanımladı.

8 saat süren müzakereler sonucunda iş birliğine ve iş birliğini sağlayacak müzakerelere kapıların tam olarak kapatılmaması yönünde uzlaşı sağlandı. MYK’ye yetki verilen DEM Parti’de yöneticiler, hiçbir DEM Partilinin oyunun boşa gitmeyeceğini söyledi.

DEM PARTİ’NİN İŞ BİRLİĞİ KOŞULU KENT UZLAŞISI

DEM Parti’nin iş birliği müzakerelerine kapı açma koşuluysa ‘kent uzlaşısı’ olacak. Kent uzlaşısı için her kentte ayrı ayrı değerlendirmeler yapılacak. O kentteki partiler, sivil toplum kuruluşları, meslek örgütlerinin görüşleri alınacak. Hangi ismi belediye başkanı olarak görmek istedikleri veya mevcut belediye başkanından memnun olup olmadıkları sorulacak. Örneğin DEM Parti seçmeni bulunduğu kentteki mevcut belediye başkanından yüksek oranda memnunsa ve o isim üzerinde bir ‘kent uzlaşısı’ sağlandıysa o kentte aday çıkarmama seçeneği masada olacak.

Ancak taban mevcut belediye başkanından memnun değilse, bu başkan kent uzlaşısının sağlanmadığı bir isimse ve mevcut başkan DEM Parti’nin demokratik ilkelerine aykırı siyaset üretiyor ve söylemlerde bulunuyorsa o kentte DEM Parti, en güçlü adayı çıkarmayı tartışacak. Kent uzlaşısı için çalışma yapacak koordinasyon bugün çalışmaya başlayacak.

BATIDA ADAY ÇIKARILACAK KENTLERİ BUGÜN PARTİ SÖZCÜSÜ AÇIKLAYACAK

Öte yandan DEM Parti’de, dün gerçekleşen MYK toplantısında; batıda bazı seçim çevrelerinde aday çıkarma kararı alındı. DEM Parti’nin oyunun yüksek olduğu bazı batı belediyelerinin de aday çıkarılacak kentler listesinde yer alabileceği ifade edilirken bu listeyi Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan’ın bugün düzenleyeceği basın toplantısında açıklayacağı belirtildi.

DEM Parti’nin iş birliğine kapıları tam olarak kapatmaması CHP’de olumlu karşılandı. CHP yöneticileri, DEM Parti seçmeninin oylarının kritik önemde olduğunu, büyükşehirlerin iktidara kaybedilmemesi için DEM Parti dahil tüm muhalefet partilerinin yerel düzeyde iş birlikleri geliştirmesi için girişimlere devam edileceğini ifade etti.

CHP 200’E YAKIN ADAY DAHA AÇIKLAYACAK

Geçtiğimiz hafta düzenlenen PM toplantısının ardından 227 belediye başkan adayı açıklayan CHP’de bu perşembe de PM toplantısı yapılacak. 200’e yakın aday açıklamayı hedefleyen CHP’de son dakikada bir değişiklik olmazsa Adana, Mersin ve Aydın belediye başkan adaylarının isimleri de kamuoyuyla paylaşılacak.