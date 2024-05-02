AKP, MHP ve İYİ Parti'den ortak önerge: MHP lideri Bahçeli'nin adı sosyal tesislere verildi

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin adı, AKP, MHP ve İYİ Partili meclis üyelerinin ortak önergesi ile Kayseri'nin Bünyan ilçesindeki Yenice Sosyal Tesisleri'ne verildi.

AKP, MHP ve İYİ Parti'den ortak önerge: MHP lideri Bahçeli'nin adı sosyal tesislere verildi

Kayseri’nin ilçesi Bünyan’da Yenice Sosyal Tesislerinin adı MHP, AKP ve İYİ Parti’nin ortak önergesi ile Devlet Bahçeli Sosyal Tesisleri olarak değiştirildi. Tesisin açılış töreni ise 3 Mayıs Cuma günü gerçekleşecek.

Bünyan’da Belediye Başkanı Selahattin Metin’in çalışmaları sürerken belediye meclis toplantısında verilen ortak önerge ile Yenice Sosyal Tesislerinin isminde değişikliğe gidildi. Meclise sunulan önerge sonrası MHP, AKP ve İYİ Parti’nin oyları ile tesisin adı.

Devlet Bahçeli Sosyal Tesisleri olarak değiştirildi. Tesisin açılış töreni 3 Mayıs Cuma saat 14.30’da gerçekleştirilecek. Alınan karara ilişkin Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, “Türk Dünyasının Bilge Lideri Genel Başkanımız Devlet Bahçeli beyefendinin ismi ilçemizde yaşayacak. Yenice Sosyal Tesisinin ismi belediye meclisimizde alınan karar doğrultusunda Devlet Bahçeli Sosyal Tesisi ismi ile değiştirildi. Alınan kararın ilçemize hayırlı olmasını diliyorum ve Milliyetçi Hareket Partisi, AKP ve İYİ Parti Belediye Meclis Üyelerimize teşekkür ediyorum.

Türk Dünyasının Bilge Lideri Devlet Bahçeli Beyefendiye hayırlı ve uzun ömürler diliyorum, Allah başımızdan eksik etmesin. Tüm hemşehrilerimizi açılışımıza bekliyorum” dedi.

Kaynak: İHA

Etiketler
MHP Devlet Bahçeli AKP
Erbakan'dan Bahçeli'nin 'soyadı' sözlerine cevap: Dedemiz yaşında insan, karşılıklı atışmaya girmeyi uygun görmüyoruz "Dedemiz yaşında insan, karşılıklı atışmaya girmeyi uygun görmüyoruz"
Çiçek dibine bir tutam eklenince çiçeği geliştiren baharat! Tatlıların vazgeçilmeziydi Çiçek dibine bir tutam eklenince çiçeği geliştiren baharat! Tatlıların vazgeçilmeziydi
Aracınızın kapısındaki bu detaya dikkat! Hayati öneme sahip... Aracınızın kapısındaki bu detaya dikkat! Hayati öneme sahip...
Tunceli Belediyesi'nde 230 milyon TL borç bırakıldı tartışması: Maçoğlu "ilerleyen saatlerde" açıklama yapacak Tunceli Belediyesi'nde 230 milyon TL borç bırakıldı tartışması
ÇOK OKUNANLAR
Ünlü ekonomist tarih verdi, asgari ücret kulisini paylaştı: "Masada 4-5 çalışma var..." Asgari ücret kulisi: "Masada 4-5 çalışma var..."
Erdoğan'dan 'trol' talimatı: "Arkasında kimlerin olduğu raporlarımıza girdi..." "Arkasında kimlerin olduğu raporlarımıza girdi..."
1 Mayıs'ta Taksim'e yürümekten vazgeçmişti... Özgür Özel'den açıklama geldi! Özgür Özel'den açıklama geldi!
Ümit Özlale ile Serap Belovacıklı evlilik hazırlığında İYİ Partili isim ile ünlü spiker evlilik hazırlığında
Bir ilaç şirketi, koronavirüs aşısının nadir görülen yan etkisini ilk kez kabul etti: Felç, beyin hasarı, kalp krizi, akciğer embolisi... Koronavirüs aşısının nadir görülen yan etkisi ilk kez kabul edildi