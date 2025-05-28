AKP Meclis Grup Yönetimi Belirlendi

AKP'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) grup yönetimi, yapılan seçimlerle görevine yeniden seçildi. Toplantıda, Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından milletvekillerine yasama faaliyetlerine ilişkin bilgilendirici bir sunum yapıldıktan sonra seçim sürecine geçildi.

MECLİS GRUP YÖNETİMİ BELLİ OLDU

Sivas Milletvekili Abdullah Güler, yapılan oylama sonucunda yeniden AKP Grup Başkanı olarak belirlendi. Mevcut Grup Başkanvekilleri Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, İstanbul Milletvekili Özlem Zengin, Ankara Milletvekili Leyla Şahin Usta ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu da görevlerine devam edecek. Böylece mevcut grup yönetimi yeniden göreve seçilmiş oldu.

GRUP DENETÇİLERİ DE BELİRLENDİ

Toplantıda ayrıca AKP TBMM Grubu’nun Disiplin Kurulu üyeleri ile Grup Denetçileri de belirlendi. Böylece parti grubunun Meclis içi yönetim kadrosu yeniden şekillenmiş oldu.

Kaynak: AA