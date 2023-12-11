AKP içindeki mücadele manşetlere taşındı | Yeni Şafak: "FETÖ başta AK Parti olmak üzere bütün partilere sızarak belediye başkanı seçtirmeye çalışıyor"

AKP'de aday belirleme sürecindeki grupların mücadelesi gazete manşetlerine taşındı. Yeni Şafak, "FETÖ başta AK Parti olmak üzere bütün partilere sızarak kripto adaylarını belediye başkanı ya da belediye meclis üyesi seçtirmeye çalışıyor" ifadeleri kullandı.

Son Güncelleme:
AKP içindeki mücadele manşetlere taşındı | Yeni Şafak: "FETÖ başta AK Parti olmak üzere bütün partilere sızarak belediye başkanı seçtirmeye çalışıyor"

Yerel seçimler için partilerin aday belirleme çalışmaları sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mayıs ayındaki Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmasının hemen ardından partisi AKP’ye İstanbul’u hedef olarak göstermişti. 2019’daki yerel seçimlerde birçok büyükşehir belediyesinde seçimden yenik ayrılan AKP, 31 Mart’taki seçimlerde kaybettiklerini geri almak istiyor.

Yerel seçimlerde MHP’yle birlikte Cumhur İttifakı çatısında seçime girecek olan AKP’de aday belirleme çalışmaları sürüyor. İstanbul ve Ankara için birçok isim dillendirilirken, geçen seçimlerin aksine herhangi bir aday henüz netleşmedi.

AKP'nin tek sorunu İstanbul'da değil: Parti içindeki kliklerin mücadelesi 2019'u tekrar yaşatabilirAKP'nin tek sorunu İstanbul'da değil: Parti içindeki kliklerin mücadelesi 2019'u tekrar yaşatabilirSiyaset

GRUPLARIN MÜCADELESİ MANŞETLERE TAŞINDI: KRİPTO FETÖ’CÜLER AK PARTİ BAŞTA OLMAK ÜZERE PARTİLERE SIZARAK ADAY OLMAYA ÇALIŞIYOR

Kulislerde AKP içindeki grupların aday belirleme sürecinde mücadele içinde olduğu belirtilirken hükümete yakın Yeni Şafak gazetesi de bu mücadeleye dahil oldu.

Gazete bugün sürmanşetinden verdiği "Dikkat FETÖ var" başlıklı haberinde, "31 Mart yerel seçimlerini de fırsat olarak gören terör örgütü süreci zehirlemek için kendine has bütün taktikleri deniyor. Edinilen bilgilere göre FETÖ başta AK Parti olmak üzere bütün partilere sızarak kripto adaylarını belediye başkanı ya da belediye meclis üyesi seçtirmeye çalışıyor" ifadeleri yer aldı.

FETÖ'nün bazı taktikler kullandığını yazan Yeni Şafak "Kendi elemanlarının adaylığının kesinleştiğinin yayarak niyetlenenleri caydırıyor. Adaylığı kesin gibi görünenleri yerinden etmek için onların aleyhine karalama kampanyası başlatıyor" dedi.

Etiketler
AKP 2024 Yerel Seçimleri Cumhur İttifakı MHP Yeni Şafak FETÖ
Son Güncelleme:
HEDEP yeni ismini duyurdu HEDEP yeni ismini duyurdu
Tarikat gözünü belediyeye dikti: Saadet'ten AKP’ye geçti, adaylığını açıkladı Saadet'ten AKP’ye geçti, adaylığını açıkladı
Uzun bir süredir sevenleri merak ediyordu - Meltem Cumbul'dan iyi haber Uzun bir süredir sevenleri merak ediyordu - Meltem Cumbul'dan iyi haber
Bir şirket daha iflas başvurusu yaptı - 30 yıldır hizmet veriyordu Bir şirket daha iflas başvurusu yaptı - 30 yıldır hizmet veriyordu
ÇOK OKUNANLAR
Bloomberg listeledi: Dünyanın en zengin 25 ailesi Dünyanın en zengin 25 ailesi
Simpsonlar bu kez 2024 yılı kehanetiyle gündemde Simpsonlar bu kez 2024 yılı kehanetiyle gündemde
En cömert burçlar belli oldu: İşte bonkörlükte sınır tanımayan o burçlar... En cömert burçlar belli oldu
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli sağanak ve kar yağışı geliyor! Kuvvetli sağanak ve kar yağışı geliyor!
BEDAŞ açıkladı: İstanbul'da bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler