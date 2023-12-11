AKP içindeki mücadele manşetlere taşındı | Yeni Şafak: "FETÖ başta AK Parti olmak üzere bütün partilere sızarak belediye başkanı seçtirmeye çalışıyor"

Yerel seçimler için partilerin aday belirleme çalışmaları sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mayıs ayındaki Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmasının hemen ardından partisi AKP’ye İstanbul’u hedef olarak göstermişti. 2019’daki yerel seçimlerde birçok büyükşehir belediyesinde seçimden yenik ayrılan AKP, 31 Mart’taki seçimlerde kaybettiklerini geri almak istiyor.

Yerel seçimlerde MHP’yle birlikte Cumhur İttifakı çatısında seçime girecek olan AKP’de aday belirleme çalışmaları sürüyor. İstanbul ve Ankara için birçok isim dillendirilirken, geçen seçimlerin aksine herhangi bir aday henüz netleşmedi.

GRUPLARIN MÜCADELESİ MANŞETLERE TAŞINDI: KRİPTO FETÖ’CÜLER AK PARTİ BAŞTA OLMAK ÜZERE PARTİLERE SIZARAK ADAY OLMAYA ÇALIŞIYOR

Kulislerde AKP içindeki grupların aday belirleme sürecinde mücadele içinde olduğu belirtilirken hükümete yakın Yeni Şafak gazetesi de bu mücadeleye dahil oldu.

Gazete bugün sürmanşetinden verdiği "Dikkat FETÖ var" başlıklı haberinde, "31 Mart yerel seçimlerini de fırsat olarak gören terör örgütü süreci zehirlemek için kendine has bütün taktikleri deniyor. Edinilen bilgilere göre FETÖ başta AK Parti olmak üzere bütün partilere sızarak kripto adaylarını belediye başkanı ya da belediye meclis üyesi seçtirmeye çalışıyor" ifadeleri yer aldı.

FETÖ'nün bazı taktikler kullandığını yazan Yeni Şafak "Kendi elemanlarının adaylığının kesinleştiğinin yayarak niyetlenenleri caydırıyor. Adaylığı kesin gibi görünenleri yerinden etmek için onların aleyhine karalama kampanyası başlatıyor" dedi.