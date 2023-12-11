HEDEP yeni ismini duyurdu

Parti adı kısaltması Yargıtay tarafından kabul edilmeyen HEDEP, adının kısaltmasını DEM olarak değiştirdi.

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Yargıtay, Yeşil Sol adından Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi adına geçen ve isim değişikliği üzerine belirlediği kısaltma olan HEDEP'i kabul etmemişti.

Kararda, kısaltmanın, daha önce kapatılan Halkın Demokrasi Partisi'nin kısa adı olan HADEP'i andırdığı belirtilmişti.

Bunun üzerine bir süredir kısaltma arayışında olan HEDEP, yeni kısaltmalarını açıkladı.

Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partinin uzun adının değişmediğini, sadece Yargıtay tarafından kabul edilmeyen kısaltmanın değiştirildiğini açıkladı.

DEM ismi Kürtçe'de "Nefes, söz, an ve zaman" anlamlarına geliyor.

HEDEP yeni ismini duyurdu - Resim : 1

'BİRİ KISALTMA MI DEDİ?'

İsim değişikliğini X(eski Twitter) hesabından duyuran HEDEP, bir video edit paylaşarak 'DEM' kısaltmasını duyurdu.

Paylaşımda, "Biri kısaltma mı dedi? Rahat olun #DEMParti ile geliyoruz!" denildi.

Ayrıca sosyal medya hesaplarından da isim DEM Parti olarak değiştirildi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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