AKP, Denizli'de 4 ilçeyi MHP'ye bıraktı

Cumhur İttifakı'nın Denizli'nin 19 ilçesinde göstereceği belediye başkan adayları tanıtıldı. 15 ilçede AK Parti, 4 ilçede MHP'li isimler aday oldu.

AKP, Denizli'de 4 ilçeyi MHP'ye bıraktı

Cumhur İttifakı'nın 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimde Denizli'nin 19 ilçesinden gösterdiği belediye başkan adayları belli oldu.

Cumhur İttifakı Denizli Aday Tanıtım Toplantısı, AKP Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ve Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci'nin katılımıyla Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Büyükşehir adayının mevcut belediye başkanı AKP'li Osman Zolan olarak ilan edildiği kentte 19 ilçenin 15'inde AKP, 4'ünde ise MHP'li isimler aday yapıldı.

Konuşmaların ardından açıklanan AKP ilçe belediye başkan adayları şöyle:

- Merkezefendi: Ekrem Başer

- Pamukkale: Halil Pekdemir

- Sarayköy: Ahmet Necati Özbaş

- Çivril: Gürcan Güven

- Baklan: Yusuf Gülsever

- Bozkurt: Akif Bayar

- Çameli: Cengiz Arslan

- Çardak: Hüsnü Yılmaz

- Tavas: Hüseyin İnamlık

- Kale: Mehmet Salih Sağınç

- Beyağaç: Mustafa Akçay

- Güney: Halil Ayhan

- Acıpayam: Fikret Gümüş

- Babadağ: Murat Kumral

- Bekilli: Mustafa Çoban

- Çal: Fethi Akcan (MHP)

- Honaz: Ali Semerci (MHP)

- Buldan: Mesut Sarıbaloğlu (MHP)

- Serinhisar: Cemal Kobaş (MHP)

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