AKP Adana İl Başkanı Mehmet Ay, istifa etti!

AKP Adana İl Başkanı Mehmet Ay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda görevinden istifa ettiğini duyurdu.

AKP Adana İl Başkanı Mehmet Ay, istifa etti!

AKP Adana İl Başkanı Mehmet Ay, görevinden istifa etti.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda istifasını duyuran Ay, "20 Kasım 2019'dan bu yana onur ve gururla yürüttüğüm görevinden af talebim, AK Parti Genel Merkezi ile yapmış olduğunm istişareler sonucunda uygun görüldü" dedi.

"EMRİNDE OLACAĞIM"

Ay, "AK Parti Adana İl Başkanlığı görevinden istifa ettiğimi ve bugünden sonra da AK Parti üyesi olarak partimizin ve liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın emrinde olacağımı tüm kamuoyuna bildiririm" ifadesini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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