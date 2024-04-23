Ahmet Davutoğlu'nun 23 Nisan mesajında Gazze ve Doğu Türkistan vurgusu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı sosyal medyadan yayımladığı mesajla kutladı. Davutoğlu, mesajında Gazzeli ve Doğu Türkistanlı çocukların durumuna dikkat çekti.

Davutoğlu’nun sosyal medyadan yayımladığı mesaj ise şöyle:

"Bağımsızlık mücadelemizin en güçlü simgesi ve demokrasimizin tecelligahı olan TBMM'nin 104'üncü kuruluş yıldönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mızın ülkemiz çocukları başta olmak üzere; Gazzeli ve Doğu Türkistanlı çocuklar özelinde barışa ve sevgiye ihtiyacı olan tüm dünya çocukları için kutlu olmasını diliyorum.

104 yıl önce bizlere, bu kutsal vatanı ve Meclisi emanet eden Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve rahmetle anıyor, geleceğimizin teminatı olan sevgili çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum."