'Bay krizden' 'Sayın Erdoğan'a' dönmüştü: Akşener ile Cumhurbaşkanlığı ekibi yakın ilişkide iddiası

İYİ Parti, 27 Nisan'da Olağanüstü Kurultay'a gidecek. Meral Akşener, seçimli kurultayda aday olmayacakken, Akşener destekçileri hakkında bir kulis bilgisi geldi.

31 Mart Mahalli İdari Seçimlerine müstakil giren ve umduğunu bulamayan İYİ Parti, ülke genelinde % 3.77 oranında oy alarak hayal kırıklığı yaşadı.

Seçimden önce ardı ardına istifaların yaşandığı partide, seçim sonrası ekonomi politikalarından sorumlu Bilge Yılmaz ve eski milli sporcu İrem Yaman, partiden ayrılmıştı.

Bunun yanında İYİ Parti’nin kurucuları arasında yer alan eski İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik, seçim sonrası X hesabından Akşener’i istifaya davet etmişti.

Akşener, 27 Nisan için seçimli "Olağanüstü Kurultay" kararı alırken aday olmayacağını açıklamıştı.

Koray Aydın, Müsavat Dervişoğlu ve Tolga Akalın, 27 Nisan'da genel başkanlık için yarışacak isimler olurken, Cumhur İttifakı'ndan Akşener'in aday olmama kararı üzerine açıklamalar gelmişti.

Bahçeli Akşener'e “Ayrışma kararından vazgeçerek partinin başında olmalı" derken, Erdoğan'ın da benzer bir kelime kullandığı iddia edilmiş, İYİ Parti yalanlamıştı.

Tüm bu gelişmeler ışığında İYİ Parti ile ilgili yeni bir kulis bilgisi geldi.

'AKŞENER VE EKİBİYLE YAKIN İLİŞKİDE OLDUĞU DA İDDİALAR ARASINDA...'

Gazete Pencere'den Nuray Babacan'ın aktardığına göre, Akşener'in genel başkanlığı bırakacağını açıklamasının ardından Erdoğan'ın İYİ Parti'yi yakından izlediğini belirtti.

Babacan'ın kulis bilgisine göre ayrıca “Bu arada, Cumhurbaşkanlığı ekibinin Akşener ve ekibiyle yakın ilişkide olduğu da iddialar arasında..." denildi.

İşte Babacan'ın yazısından ilgili kısım:

"AKP kulislerinde, İYİ Parti’deki gelişmeler de yakından izleniyor. Cumhur İttifakı’nın seçim sürecinde ve sonrasında bu partiye gösterdiği ilgiyi farklı okuyanlar var. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in siyasete veda etmemesi için gösterilen çabanın altında, bu partinin milletvekillerine duyulacak ihtiyaç gösteriliyor. Olası bir ‘anayasa değişikliği’ veya kritik kararlarda 38 milletvekilinin işe yarayacağı hesabı yapılıyor. Bu arada, Cumhurbaşkanlığı ekibinin Akşener ve ekibiyle yakın ilişkide olduğu da iddialar arasında..."

'BAY KRİZDEN', 'SAYIN ERDOĞAN'A' DÖNMÜŞTÜ

Meral Akşener, 14 Mayıs Genel ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri öncesi Erdoğan'a "bay kriz" diye hitap ederken, seçimden sonra "Sayın Erdoğan" diye hitap etmeye başlamıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem