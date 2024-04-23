Mansur Yavaş koltuğunu otizmli Muhammed Uğur'a bıraktı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş 23 Nisan'da başkanlık koltuğunu otizmli Muhammed Uğur'a verdi.

Son Güncelleme:

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda başkanlık koltuğunu otizmli Muhammed Uğur'a bıraktı.

ABB'den yapılan açıklamada, Uğur'un annesinin sosyal medyadan Yavaş'a, "Keşke bu 23 Nisan'da benim otizmli oğlum birkaç saatliğine Mansur Yavaş'ın yerine geçse. Ne dersiniz başkanım, olur mu? Kabul eder misiniz oğluma makamınızı vermeyi?" mesajı gönderdiği aktarıldı.

Mansur Yavaş'ın da, "Tabii ki koltuk Muhammed Uğur'un hakkı, onu tanıdığımız için çok mutluyuz." cevabını vererek, makam koltuğunu Muhammed Uğur'a bıraktığı belirtildi.

Yavaş'ın makamına ailesiyle gelen Uğur'un, ABB başkanlık koltuğuna oturduğu sırada geçen diyalogda Başkan Yavaş'ın, "Başkan kravatı bunlar, rengini aynı seçmişiz bugün." dediği, Muhammed Uğur'un da "Mansur dedeye gideceğim, koltuğuna oturacağım, dedim. Teşekkür ederim Mansur dede." sözleriyle yanıt verdiği kaydedildi.

Kaynak: AA

Etiketler
Mansur Yavaş
Son Güncelleme:
Duyguları okumak konusunda üstlerine yok. İşte zeka küpü 4 burç Duyguları okumak konusunda üstlerine yok. İşte zeka küpü 4 burç
İYİ Parti Genel Başkan adayı Tolga Akalın'dan kurultaya ilişkin çok konuşulacak iddia: 'Sahte kimlikle oy kullanılabilir' İYİ Parti Genel Başkan adayı Tolga Akalın'dan kurultaya ilişkin çok konuşulacak iddia
En çok İstanbul'dan geliyorlar... İzmir'in akın akın göç alan ilçesi açıklandı En çok İstanbul'dan geliyorlar... İzmir'in akın akın göç alan ilçesi açıklandı
Devlet erkanı Anıtkabir'de: 23 Nisan törenine katılan tek genel başkan Özgür Özel oldu 23 Nisan törenine katılan tek genel başkan Özgür Özel oldu
ÇOK OKUNANLAR
AKP'li belediye, seçimi CHP kazanınca verdiği aracı geri aldı AKP'li belediye, seçimi CHP kazanınca verdiği aracı geri aldı
Ali Erbaş'ın Arapça soruyu Türkçeye çevirtmesi gündem oldu Ali Erbaş Arapça soruyu Türkçeye çevirtti
Suphiye Orancı'nın en büyük kızı Furaye sessizliğini bozdu: "Travmalarla yeniden yüzleşmeye gücüm yok, babamın kim olduğunu bilmek istemiyorum" Suphiye Orancı'nın en büyük kızı Furaye sessizliğini bozdu
Evleri ayırdılar: Oyuncu Aslı İnandık boşanıyor Evleri ayırdılar: 6 yıllık evlilik bitiyor
Bahçeli tepki gösterdi, Mehmet Şimşek yanıt verdi: İstismar edildi! Bahçeli tepki gösterdi, Şimşek yanıt verdi