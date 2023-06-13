Hrant Dink cinayetinde 11 sanık hakkında yeni dava

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davada haklarında suç duyurusunda bulunulan ve aralarında Erhan Tuncel, Ramazan Akyürek, Yasin Hayal ve Ali Fuat Yılmazer'in de bulunduğu 11 sanık hakkında yeni dava açıldı.

Hrant Dink cinayetinde 11 sanık hakkında yeni dava

Gazeteci Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davada haklarında suç duyurusunda bulunulan ve aralarında Erhan Tuncel, Ramazan Akyürek, Yasin Hayal ve Ali Fuat Yılmazer'in de bulunduğu 11 sanık hakkında 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme', 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'kasten öldürme' gibi suçlardan dava açıldı.

Davanın ilk duruşması yarın İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başlayacak. 

Kaynak: İHA

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