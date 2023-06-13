Tekin'den adaylık çıkışı: Kılıçdaroğlu 'çekiliyorum' derse ben de bu iddiayı ortaya koyarım

CHP'li Gürsel Tekin, genel başkanlık için "Aday olacak mısınız?" sorusuna yanıt verdi. Tekin, "Genel başkan ‘Ben çekiliyorum' derse, elbette her arkadaşım gibi ben de bu iddiayı ortaya koyarım. Ama genel başkanın karşısında aday olmam" ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme:
Tekin'den adaylık çıkışı: Kılıçdaroğlu 'çekiliyorum' derse ben de bu iddiayı ortaya koyarım

CHP'de 'değişim' sesleri yükselirken genel başkanlık için adaylık konusunda bazı isimler de konuşulmaya başladı. Kulislerde Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun isimleri geçerken, 7 yıldır CHP parti yönetiminde görevi olmayan son seçimde de milletvekilliği için aday gösterilmeyen CHP'li Gürsel Tekin'den adaylık konusunda bir açıklama geldi.

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk’e konuşan Gürsel Tekin, "Siz de aday olacak mısınız?" sorusuna "Genel başkan ‘Ben çekiliyorum' derse, elbette her arkadaşım gibi ben de bu iddiayı ortaya koyarım. Ama genel başkanın karşısında aday olmam. Bunu üç yıl önce de söyledim, yine de söylüyorum. Ben günü birlik politikacı değilim" yanıtını verdi.

Tekin özetle şunları söyledi:

"Eleştirilerde bulunduğum için genel merkez yönetimi tarafından ağır eleştirilere uğradım. Yapısal değişimse gelin el ele, kol kola verip değiştirelim. Sürecin birer parçası olacaksınız, sonra süreçle ilgili laf söyleyeceksiniz. Olmaz böyle şey."

“Kılıçdaroğlu'nun, gemiyi deniz ortasında bırakacak bir kişi olmadığını” da kaydeden Tekin, “O gemiyi Sayın genel başkanımız limana taşıyacak ve orada partililerimize teslim edecektir” şeklinde konuştu.

Yazının tamamını okumak için tıklayın.

Etiketler
CHP CHP kurultayı Gürsel Tekin
Son Güncelleme:
CHP'li Ağbaba açıkladı: Yılın ilk 5 ayında iflas eden esnaf sayısı 60 bin 93’e yükseldi Ağbaba açıkladı: Yılın ilk 5 ayında iflas eden esnaf sayısı 60 bin 93’e yükseldi
Eşine ve sevgilisine değer veren 4 burç: Yanlış onların yanına uğramaz Eşine ve sevgilisine değer veren 4 burç: Yanlış onların yanına uğramaz
“Basit bir mantıkla dahi izah edilemeyecek bir dava” “Basit bir mantıkla dahi izah edilemeyecek bir dava”
Lapa olan pilavı kurtarma tekniği: Çöpe atıp ziyan etmeyin Lapa olan pilavı kurtarma tekniği: Çöpe atıp ziyan etmeyin
ÇOK OKUNANLAR
Ekonomist Evren Devrim Zelyut, dolar kurunun nerede duracağını açıkladı! Ekonomist Evren Devrim Zelyut, dolar kurunun nerede duracağını açıkladı!
Bahçeli'nin açıklamasıyla heyecan arttı: İşte il olmayı bekleyen 25 ilçe Bahçeli'nin açıklamasıyla heyecan arttı: İşte il olmayı bekleyen 25 ilçe
EYT sonrası yeni erken emeklilik fırsatı: Milyonlarca kişi yararlanacak! EYT sonrası yeni erken emeklilik fırsatı: Milyonlarca kişi yararlanacak!
14 Mayıs genel seçimlerinin en başarılı milletvekilleri belli oldu: İşte o 20 isim 14 Mayıs genel seçimlerinin en başarılı milletvekilleri belli oldu: İşte o 20 isim
Ekonomist Özgür Demirtaş'tan 'Ekonomiye ne olacak' videosu: O isimleri tek tek saydı, rekor kırdı! Ekonomist Özgür Demirtaş'tan 'Ekonomiye ne olacak' videosu: O isimleri tek tek saydı, rekor kırdı!