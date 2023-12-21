Adnan Oktar bağlantıları ortaya çıkmıştı: Tahliye kararı veren yargıçlar artık yerlerinde değil

HSK tarafından, Adnan Oktar Cemaati ile irtibatlı oldukları ileri sürülen İstanbul 1. Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Reyhan Yaman Bakırköy Hakimliğine görevlendirdi; eşi Anadolu Adliyesi Başsavcı Vekili Önder Yaman, düz hakim olarak Bakırköy Adliyesi’ne atandı.

Furkan Karabay Furkan Karabay
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Adnan Oktar bağlantıları ortaya çıkmıştı: Tahliye kararı veren yargıçlar artık yerlerinde değil

Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi tarafından, güz kararnamesi yayımlandı. Kararnamede, kritik görevlerde hakim ve savcıların yerlerinin değiştirildiği görüldü.

Kararname kapsamında Adalet Bakanlığı’ndan kürsüye atanacak 178 Hakim-Savcı ile mazereti bulunan 150’ye yakın yargı mensubunun talepleri karar bağlandı.

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ADNAN OKTAR ÖRGÜTÜ HAKİMİ SÜRÜLDÜ

HSK 2. Ceza Dairesi tarafından, Adnan Oktar Cemaati ile irtibatlı oldukları ileri sürülen İstanbul 1. Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Reyhan Yaman Bakırköy Hakimliği'nde görevlendirildi. Yaman'ın emeklilik dilekçesi verdiği öğrenilirken, eşi Anadolu Adliyesi Başsavcı Vekili Önder Yaman görevinden alınarak Bakırköy Adliyesi’ne düz savcı olarak atandı.

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YARGILAMA İZNİ VERİLMİŞTİ

Adnan Oktar örgütünün üst düzey yöneticileri hakkındaki tahliye kararının ardından, Adnan Oktar davasında müşteki avukatları, HSK’ya şikayette bulunmuştu. HSK da bunun üzerine, davayı inceleyerek Oktarcılara tahliye kararı veren mahkeme heyetine soruşturma açmıştı.

Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü davasının müştekilerinden Uğur Şahin ve Özkan Mamati’nin avukatlarının HSK’ya yaptığı şikayette, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi Başkanı Reyhan Yaman, üyeler Ahmet Mahnaoğlu, Derya Bayburtluoğlu, Daire Savcısı Ali Parlar, Reyhan Yaman’ın eşi İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili Önder Yaman ve eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Hadi Salihoğlu’nun adı geçmişti.

Oktar davasının müştekilerinden Şahin ve Mamati’nin HSK’ya yaptığı şikayetin ardından, HSK 1. Ceza Dairesi, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi başkanı, üyeleri, savcısı ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili’nin, tahliye kararının verildiği istinaf süresinde olağandışı artış gösteren çok sayıda telefon görüşmesi, HTS ve baz istasyonundan alınan sinyallerin çakıştığını tespit etmişti.

Ayrıca somut deliller de elde eden HSK 1. Ceza Dairesi’nin hazırladığı dosyayı HSK 2. Dairesi’ne gönderdiği ve yapılan inceleme neticesinde de hakkında soruşturma yürütülen yargı mensuplarının görevden el çektirmeleri talebiyle yargılanmalarına karar verildiği ortaya çıkmıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Hakimler ve Savcılar Kurulu Adnan Oktar
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