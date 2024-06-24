Adaylar belli olmaya başladı: Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, desteklediği adayı açıkladı!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, genel başkanlık yarışında destekleyeceği ismi açıkladı.

Partisinin 30 Haziran’da yapacağı kurultayda aday olmayacağını açıklayan Karamollaoğlu, Yüksek İstişare Kurulu toplantısında ittifak halinde Teşkilat Başkanı Mahmut Arıkan'ın adaylığında karar kılındığını ve Başkanlık Divanı'nın da bunu onayladığını duyurdu.

Karamollaoğlu basın toplantısında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bin 300'den fazla teşkilat başkanımız genel başkanlık için fikirlerini beyan etti. 100 kişiden fazla isim ortaya atıldı. En fazla ismi belirlenen 5 kişinin ismi için teşkilatlarla bir kez daha toplandık. Bu kanaat edinmek için yapılan çalışmaydı, oylama değildi.

Bu isimlerin en önünde gözüken isim Mahmut Bey oldu. Recai Bey başta olmak üzere Yüksek İstişare Kurulu toplantısında Mahmut Bey'in bu görevi yürütmesinin doğru olacağı ifade edildi. Mahmut Bey'in önümüzdeki kongrede aday olmasının şimdilik benimsendiğine şahit olduk. Bu kararın hayırlı olmasını niyaz ediyorum."

KARAMOLLAOĞLU'NUN DİLEĞİ 'İTTİFAK'

Karamollaoğlu ayrıca, genel başkanlık için ittifak sağlanmasını dilediğini belirterek, ittifak sağlanmaması halinde de kurultay yapılacağını ve kurultayda sadece genel başkanlık seçimi yapılacağını, tüzük değişimi olmayacağına dikkat çekti.

AYDIN, ADAYLIĞINI AÇIKLADI

Saadet Partisi Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Birol Aydın, Saadet Partisi’nin 30 Haziran’da yapılacak olağanüstü kongresinde genel başkanlığa aday olduğunu duyurmuş, Aydın'ın adaylık açıklamasının ardından Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı yaptığı açıklamada, Aydın'a sert tepki göstermişti.

Yazıcı açıklamasında, “AK Parti lehine çalışanlar, teşkilat mensuplarımızın iradesine ipotek koymaya kalkmaktadırlar” diyerek genel başkan seçimine ilişkin yaşananlara dikkat çekerek, birden fazla aday çıkarılması gerektiğini vurgulamıştı.

ESMERER DE ADAY

Öte yandan, Saadet Partisi’nde genel başkanlık yarışında Selman Esmerer de adaylığını duyurmuştu. Esmerer açıklamasında, “Yaşanabilir Türkiye, Yeniden Büyük Türkiye ve Yeni Bir Dünya kurmak için Saadet Partimizin ve Milli Görüş Hareketimizin istikamet ve iktidarı için bütün teşkilat kademelerimiz, GİK ve YİK üyelerimiz, delegelerimizle yaptığımız istişareler sonunda 30 Haziran kongresinde Genel Başkan adayı olduğumu ilan ediyorum” demişti.