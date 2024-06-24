Yeniden Refah Partisi Malatya İl Başkanı Bilal Yıldırım, görevinden istifa etti

31 Mart Yerel Seçimlerde Yeniden Refah Partisi'nden Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Bilal Yıldırım beklenenin çok altında oy alarak seçimi üçüncü sırada tamamlamıştı.

Yeniden Refah Partisi Malatya İl Başkanı Bilal Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Yıldırım, açıklamasında şunları kaydetti:

“Ülkem ve milletim için güzel şeyler yapmanın bir aracı olarak gördüğüm siyasi hayatıma Erbakan Hocamız sayesinde başladım. Siyasi dönemim süresince yine Erbakan Hocamızın, ‘Ben ne yaptıysam Allah rızası için yaptım’ düsturuyla hareket etmekten taviz vermedim. Her zaman daha iyiyi hedefleyerek mücadele ettiğim süre boyunca da şahsıma hizmet etme imkanı veren partime ve dava arkadaşlarıma şükranlarımı arz ediyorum. Adil, şeffaf ve tarafsızlık ilkelerini hakkaniyetli bir şekilde göstermeye, sevgi ve saygıya dayalı mütevazı bir ortam sağlamaya, ayrıca hizmet anlayışımızın odak noktasına insan ve insan onurunu yerleştirip Malatya halkımızın tüm kesimlerini kucaklamaya çalışmaktan onur duydum. Umutların tükenmediği, yeni baharların geldiği, toprağa düşen her tohumun bir gün mutlaka yeniden filizlenmesi ümidiyle 6 Şubat depreminin yaralarını sarmak için şahsıma teveccüh gösteren Malatya halkımızı yalnız bırakmayacağıma dair söz veriyorum. Bu vesile ile şu anda Yeniden Refah Partisinin İl Başkanı olarak görevime devam etmekteyim. Ancak Genel Merkezimizden Malatya İl Başkanlığı görevimi tekrar yürütemeyeceğimi ve konuyla ilgili olarak affımı istemiş bulunmaktayım. Zarafetle, nezaketle, terbiyeyle veda ederek Erbakan Hocamızın izinden gitmenin vermiş olduğu huzurla; üreterek, çalışarak, istihdamı artırarak ve en önemlisi de Allah’ın rızasını gözeterek davamızı savunmaya devam edeceğim.”

Kaynak: ANKA