İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu ile görüşme açıklaması: Hayretle izliyorum!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, önceki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşeceği yönündeki haberlere yönelik açıklama yaptı. İmamoğlu, "Birilerinin bunu bir şekilde çatır çutur farklı anlamlara çekerek yazmasını hayretle izliyorum" dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Esenler'deki Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi’nde bugün düzenlenen Metro İstanbul Bröve Töreni’ne katıldı.

Törenin ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, önceki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşeceği yönündeki haberlere yönelik, "Sayın önceki dönem genel başkanımızla Kurban Bayramı’nda bayramlaştık. Bayramlaştığımız esnada da ben artık Ankara’ya da geliyorum. Muhtemelen daha sık geleceğim, Türkiye Belediyeler Birliği görevimden ötürü ve geldiğimiz bu esnada da olabilirse bir yemekte sohbet etmeyi arzu ederim, dedim kendisine. O da ‘memnuniyetle’ dedi ama net olarak şu tarih bu tarih yok. Bunun farklı şekillerde basına yansıması, tarihin hatta gündemin, içeriğinin aktarılması ya da birilerinin bunu bir şekilde çatır çutur farklı anlamlara çekerek yazmasını hayretle izliyorum" dedi.

"BİR DOST MUHABBETİ"

İmamoğlu, "Yani benim tek arzum var. Önceki dönem genel başkanımızla aramızdaki münasebetin yanlış anlaşılmalardan uzak, samimi bir ilişkide yürüdüğünü ve bunu da bir yemek yiyerek gayet samimi bir ortamda toparlama girişimiydi. Bu hafta müsait olur muyuz, bilmiyoruz. Olursam zaten ararım. Haftaya da olabilir, bir sonraki hafta da olabilir. Yani bu, iki ülke cumhurbaşkanının görüşme muhabbeti değil. Bir arada görev yapmış olan önceki dönem genel başkanıyla İstanbul Belediye Başkanı arasındaki bir dost muhabbeti" ifadelerini kullandı.

"BU KADAR MERAK EDİLMESİNİ GARİPSİYORUM"

"Bu kadar merak edilmesini de garipsiyorum" diyen İmamoğlu, "Bunun bu şekilde basına yansıtan aklı da şaşarak izliyorum. Zaten bu tür kurulan diyaloglar ve yapılan perdelemeler, bazen parti içi muhabbetlerin de kötü şekliyle deşifre edilmesini sağlıyor kamuoyuna dönük. Yazık ediyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki ilişkileri ben, siyasi yaşamım boyunca dışa dönük hiçbir zaman ne deşifre ettim ne bununla ilgili cümleler kurdum. Tekrar son cümlemi kurmuş olayım. Önceki dönem saygıdeğer genel başkanımızla bayramlaştım. Her zaman her bayramda bayramlaştığım gibi. Kendisiyle de bir yemekle buluşma arzumu dile getirdim. Ankara’ya geldiğimi söyledim ama o bu geliş de mi olur, bir başka geliş de mi olur; kendisiyle telefonda konuşur, karar veririz, sizlere de haber vermeden yemeğimizi yer, sohbet ederiz" diye konuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem

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