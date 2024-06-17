YRP’den CHP’ye ‘Filistin mitingi’ önerisi: Biz de katılalım

Yeniden Refah Partisi (YRP) Sosyal İşler Başkanı Selçuk Geyveli, CHP'ye çağrıda bulunarak, "Belki Filistin konusunda bir miting de siz yapın biz de katılalım. Birlikte yapalım, bu zulme sessiz kalmadığımızı gösterelim" dedi.

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YRP’den CHP’ye ‘Filistin mitingi’ önerisi: Biz de katılalım

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, CHP Kadın Kolları MYK Üyesi Çiğdem Gegegoğlu ve Gençlik Kolları Genel Saymanı'ndan oluşan CHP heyeti, Kurban Bayramı’nın ikinci gününde bayramlaşmaya gelen siyasi parti heyetlerini ağırladı.

YRP Sosyal İşler Başkanı Selçuk Geyveli, YRP Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Erdoğan Yeşilsancak, YRP Gençlik Kolları Başkan Danışmanı Emre Yıldırım ve YRP Teşkilat Komisyon Üyesi Nilgün Ekinci'den oluşan heyet de CHP'yi ziyaret etti. YRP'li Geyveli, CHP'nin Filistin konusunda miting yapmasına ilişkin taleplerini dile getirdi.

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Filistin konusunda değerlendirmelerde bulunan Deniz Yücel şöyle konuştu:

"Genel Başkanımız Filistin'in tanınması konusunda 119 ülke başbakanına bir mektup yazdı. İspanya Filistin'i tanıdı bağımsız bir develt olarak. Filistin konusundaki tavrımız ve duruşumuz sizden farksız değil. Bu insanlığın bir ayıbı. Orta Doğu'nun göbeğinde, dünyanın göbeğinde böyle bir katliama karşı devletlerin bu kadar medeniyetin bu kadar aciz kalması insanlığın bir ayıbı. İktidar partisi de yani tabii ki bir tavır ortaya koyuyor, 'kınıyor, lanetliyor' ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin daha fazlasını yapabilmesi lazım. İnisiyatif, sorumluluk alması lazım. Ve bu katliamın sonlandırılması konusunda gerçek, somut bir tavır ortaya koyması lazım. Geçmişte bunun örnekleri var. Türkiye bölgenin en güçlü devleti. Bunu yapabilecek güçte bir devlet ama ne yazık ki bir aktör olarak değil, bir izleyici olarak ya da sadece şikayet eden, itiraz eden, kınayan, lanetleyen bir devlet konumuna düşmüş durumdayız... Bizim de aynı şekilde hassasiyetimiz var. Umarız en kısa sürede bölge normalleşir ve bu katliam sona erer."

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"ZULME SESSİZ KALMADIĞIMIZI GÖSTERELİM"

Daha sonra konuşan YRP Sosyal İşler Başkanı Selçuk Geyveli de "Belki Filistin konusunda bir miting de siz yapın biz de katılalım. Birlikte yapalım. Bunu öyle bir şekilde dünyaya gösterelim ki bu zulme sessiz kalmadığımızı gösterelim" dedi.

CHP heyeti, YRP heyetinin ardından sırasıyla Bağımsız Türkiye Partisi, Zafer Partisi ve Milli Yol Partisi heyetleriyle de de bayramlaştı.

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