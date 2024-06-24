Oğlu PKK üyeleriyle göçmen kaçırmıştı: MHP’li Güven Adıgüzel partisinden istifa etti!

MHP İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi Güven Adıgüzel, oğlu Tunahan Adıgüzel'in PKK'lilerle birlikte göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklandığının ortaya çıkmasının ardından partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Güven Adıgüzel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Partim MHP’nin zarar görmemesi adına üzülerek istifa ettiğimi kamuoyuna duyururum. Saygılarımla…" ifadelerini kullandı.

Adıgüzel, paylaşımlarında, "Çocuklarımın üzerinden tarafıma ve Partim MHP’ye itibar suikasti yapan namussuz ve şerefsizdir…" ifadelerini de sarf etti..