Oğlu PKK üyeleriyle göçmen kaçırmıştı: MHP’li Güven Adıgüzel partisinden istifa etti!

MHP İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi Güven Adıgüzel, oğlu Tunahan Adıgüzel'in PKK üyeleriyle göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklanması üzerine partisinden istifa etti.

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Oğlu PKK üyeleriyle göçmen kaçırmıştı: MHP’li Güven Adıgüzel partisinden istifa etti!

MHP İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi Güven Adıgüzel, oğlu Tunahan Adıgüzel'in PKK'lilerle birlikte göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklandığının ortaya çıkmasının ardından partisinden istifa ettiğini açıkladı.

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Güven Adıgüzel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Partim MHP’nin zarar görmemesi adına üzülerek istifa ettiğimi kamuoyuna duyururum. Saygılarımla…" ifadelerini kullandı.

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Adıgüzel, paylaşımlarında, "Çocuklarımın üzerinden tarafıma ve Partim MHP’ye itibar suikasti yapan namussuz ve şerefsizdir…" ifadelerini de sarf etti..

Oğlu PKK üyeleriyle göçmen kaçırmıştı: MHP’li Güven Adıgüzel partisinden istifa etti! - Resim : 3

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