Adalet Bakanı Tunç'tan 'kayyım' açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakkari Belediyesi'ne kayyım atanmasıyla ilgili olarak, kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

"İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NIN YETKİSİ VAR"

DEM Partili Hakkari Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış hakkında bir soruşturma olduğunu söyleyen Tunç şu ifadeleri kaydetti:

"Devam eden dava var bir de soruşturma var, dava karar aşamasında. Belediyelerle ilgili kanun gereğince görevden alındı. Yerine vali görevlendirildi. Seçilmeye engel sabıkası yok ama hakkında terör soruşturması varsa İçişleri Bakanlığı'nın görevden alma yetkisi var. İçişleri Bakanlığı da uygun gördü"