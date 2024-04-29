5 sosyalist partiden 1 Mayıs için Taksim'e çağrı: Saraçhane'de toplanacaklar

Türkiye İşçi Partisi(TİP), SOL Parti, Emek Partisi(EMEP), İstanbul Halkevleri Şubeler Koordinasyonu ve Türkiye Komünist Hareketi(TKH), 1 Mayıs'ta Taksim ısrarlarını yineleyerek bir çağrı yaptı.

5 sosyalist partinin yaptığı ortak açıklamada, 1 Mayıs Emek ve Mücadele Günü'nde Taksim’e yürümek üzere Saraçhane’de saat 10.00’da buluşulacağını vurguladı.

Geçtiğimiz günlerde DİSK, TMMOB, TDB de korteji kurmak Saraçhane’ye, KESK ve TTB ise Beşiktaş Meydanı’nda çağrı yaparak, Taksim’e yürüyeceğini açıklamışlardı.

TİP, EMEP, Halkevleri, SOL Parti ve TKH'ın yaptığı çağrı şöyle:

“Türkiye derin bir krizden geçiyor. Emekçiler yoksulluk ve açlıkla boğuşmakta; ekonomik yıkım, açlık sınırındaki milyonlarca asgari ücretlinin, emeklilerin, gençlerin, kadınların üstüne bir karabasan gibi çökmüş durumda.

Emperyalist finans merkezlerinin kapısında sömürge valisi edasıyla gezinen Maliye Bakanı'nın hazırladığı ve AKP'nin uygulamaya koyduğu ekonomi programının etkisi gün geçtikçe artıyor. Orta vadeli program ile halkın sırtına bindirilmiş vergi yükünü bir kez daha ağırlaştırmanın adımlarını atıyorlar. İşçi sınıfına kemer sıkma tavsiyesinde bulunanlar, patronlara ise "krizi fırsata çevirme" olanağı tanıyor.

Manda yoğurduyla beslenen saray çevresi; ıstakoz yiyen, Maldivler’de tatil yapan, sayısız maaş alan bürokratlar; belediyelerde halkın parasıyla saltanat odaları kuranlar, tüketimi zaten kıt kanaate inmiş halka ‘‘tüketimi kısma’’sını söylüyor.

BÖYLE GİTMEZ!

Gündüzlerinde sömürüldüğümüz, gecelerinde aç yattığımız bu düzene başkaldırıyoruz.

Türkiye işçi sınıfının mücadelesiyle tarihsel ve kentsel bir anlam kazanmış olan Taksim'i emekçilere kapatarak işçi sınıfının ortak mücadele hafızasını kesintiye uğratmak istiyorlar.

AYM kararını tanımayarak kendi yarattıkları hukuku dahi ayaklar altına alıyor, gösteri yürüyüşü düzenleme hakkını ihlal etmeye devam ediyorlar. Yasaklarla, baskılarla engellemeye çalıştıkları, işçi ve emekçilerin insanca bir yaşam ve çalışma talebi, eşit ve özgür bir yaşam mücadelesidir.

Sermayenin saldırılarına, yoksulluğa, işsizliğe, iş cinayetlerine ve sömürüye karşı işçi sınıfının kitlesel birliği ve mücadelesi, tüm yasakları delip geçecek tek seçenektir.

Bu seçeneği büyütmek, sınıf mücadelesinin önündeki güçlerin işçi ve emekçilerin büyüyen öfkesini insanca bir yaşam talebiyle birleştirerek meydanlara taşıma sorumluluğuyla hareket etmesini gerektirir.

İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik, Dayanışma ve Mücadele Günü’nde, sermayenin saldırılarına karşı tüm gücümüzle bir arada duralım!

1 Mayıs’ta birliğimizle, ortak ve irade kararlılığımız ile 1 Mayıs’ı yasaklamaya çalışan iktidara, 1 Mayıs’ı “hizaya sokmaya” çalışan sermaye sınıfı temsilcilerine, 1 Mayıs’a gölgesini düşürmeye çalışan sermaye sınıfına karşı güçlü bir yanıt verelim.

İstanbul'un her yanından, Saraçhane'den ve Beşiktaş'tan Taksim meydanına yürüyecek emekçiler sermayenin saldırılarına güçlü bir yanıt verecek.

Bu doğrultuda aşağıda imzası olan kurumlar olarak; sermayenin ve AKP'nin ekonomik yıkım politikalarına karşı, eşitlik, özgürlük, bağımsızlık, laiklik ve adalet için 1 Mayıs 2024'te bir araya geliyoruz.

Tüm İstanbullu emekçileri, Taksim’e yürümek üzere 1 Mayıs’ta SARAÇHANE’de saat:10.00’da buluşmaya çağırıyoruz."

Kaynak: Gerçek Gündem