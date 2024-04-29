Seçim sonrası görüşme kararı almışlardı: Özel ve Erdoğan zirvesinin tarihi netleşti
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Lideri Özgür Özel arasında yapılacak görüşmenin tarihi belli oldu.
Seçim sonrası görüşme kararı alan Özel ve Erdoğan, 1 Mayıs'tan sonra bir araya gelecek.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında yapılması beklenen görüşmenin tarihi netleşti.
İki lider arasında yapılacak görüşmenin 2 Mayıs Perşembe olacağı kaydedildi.
Görüşmenin yeri ise henüz netleşmedi.
Yapılacak görüşmede yeni anayasa üzerine tartışmaların olması bekleniyor.
Kaynak: Gerçek Gündem
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