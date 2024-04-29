Seçim sonrası görüşme kararı almışlardı: Özel ve Erdoğan zirvesinin tarihi netleşti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Lideri Özgür Özel arasında yapılacak görüşmenin tarihi belli oldu.

Son Güncelleme:
Seçim sonrası görüşme kararı almışlardı: Özel ve Erdoğan zirvesinin tarihi netleşti

Seçim sonrası görüşme kararı alan Özel ve Erdoğan, 1 Mayıs'tan sonra bir araya gelecek.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında yapılması beklenen görüşmenin tarihi netleşti.

İki lider arasında yapılacak görüşmenin 2 Mayıs Perşembe olacağı kaydedildi.

Görüşmenin yeri ise henüz netleşmedi.

Yapılacak görüşmede yeni anayasa üzerine tartışmaların olması bekleniyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Recep Tayyip Erdoğan Özgür Özel CHP AKP
Son Güncelleme:
Meclis Başkanı Kurtulmuş yeni Anayasa için siyasi partileri ziyarete yarın başlıyor: İlk durak CHP Meclis Başkanı Kurtulmuş yeni Anayasa için siyasi partileri ziyarete yarın başlıyor
4 sezondur TRT1'in en iddialı dizisiydi... Teşkilat dizisinin akıbeti belli oldu 4 sezondur TRT1'in en iddialı dizisiydi... Teşkilat dizisinin akıbeti belli oldu
Koray Aydın'ı desteklemişti... İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta görevinden istifa etti İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta görevinden istifa etti
Dış kapının önüne tuz serpmek bakın ne işe yarıyor? Eskiden büyüklerimiz hep yaparlardı Dış kapının önüne tuz serpmek bakın ne işe yarıyor? Eskiden büyüklerimiz hep yaparlardı
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den 15 il için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli yağış ve toz taşınımına dikkat! Meteoroloji'den 15 il için sarı kodlu uyarı!
Gözler Fed'de, gram altın düşüşte! Gözler Fed'de, gram altın düşüşte
Maç sona erdi ortalık karıştı: Göztepe taraftarları ile iş yeri çalışanları arasında kavga çıktı Göztepe taraftarları ile iş yeri çalışanları arasında kavga çıktı
Son anket: AKP, yerel seçimlerde neden oy kaybetti? AKP, yerel seçimlerde neden oy kaybetti?
Merkez Bankası işaret etti, dolar kuru düştü! Dolar kurunda sınırlı düşüş