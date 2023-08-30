Atatürk'ün sözü yazıyordu: O pankart yine Anıtkabir'e alınmadı!

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla; Atatürk’ün kalpaklı portresinin ve ‘Bağımsızlık benim karakterimdir’ sözünün yazılı olduğu bayraklar ile Anıtkabir’e girmek isteyen HKP üyelerini polis engelledi.

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Atatürk'ün sözü yazıyordu: O pankart yine Anıtkabir'e alınmadı!

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) üyeleri, Atatürk’ün kalpaklı portresinin ve ‘Bağımsızlık benim karakterimdir’ sözünün yazılı olduğu bayraklarla 30 Ağustos’un 101’inci yıl dönümünü kutlamak için Ata’nın huzuruna çıkmak istedi. Ancak üyeler Anıtkabir’e alınmadı.

Anıtkabir’e girişi engellenen partililer adına HKP Ankara İl Yöneticisi Reycan Çakır Tandoğan Meydanı’nda açıklama yaptı. Çakır, “30 Ağustos’un, Kuvayı Milliye’nin ve Mustafa Kemal Atatürk’ün izini tozunu silebileceğinizi zannediyorsunuz, değil mi? Şunu o akıllarınıza mıh gibi çakın ki sizin gibi milyarlarca vatan satıcı hain bir araya gelse bunu başaramayacaktır. Hevesleriniz kursaklarınızda kalacaktır” dedi.

Atatürk'ün sözü yazıyordu: O pankart yine Anıtkabir'e alınmadı! - Resim : 1

"‘YUNAN GALİP GELSEYDİ’ GERÇEKTEN BAYRAM EDERLERDİ"

Kadir Mısıroğlu’nun ‘Keşke Yunan galip gelseydi’ sözünü ve Fransız işgalcileri öven imam Halil Konakcı’nın açıklamasını anımsatan Çakır, “Bu hainler güruhun tamamının da ruhiyatı ve söylemleri aynıdır. Şuna hiç şüphemiz yok ki; ‘Yunan galip gelseydi’ gerçekten bayram ederlerdi” diye konuştu.

“30 Ağustos, emperyalist yedi düvelin vatanımızın bağrına sapladığı hançerin sökülüp atıldığı o büyük zaferin adıdır. 30 Ağustos, bağımsızlığımıza ve özgürlüğümüze doğru attığımız en şanlı adımdır” diyen Çakır, şunları kaydetti:

“Bu ikinci antiemperyalist kurtuluş savaşımızı da ikinci bir 30 Ağustos’la taçlandıracağız. Ama bu defa AB-ABD emperyalist haydutlarını ve onlarla kader birliği etmiş yerli satılmışları tarihin karanlık sayfalarına bir daha geri gelmemecesine göndereceğiz.”

HKP üyeleri açıklama sırasında, “Yaşasın 30 Ağustos zaferimiz”, “Emperyalistler, işbirlikçiler, geldikleri gibi gidecekler” sloganları attı.

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Mustafa Kemal Atatürk Ankara
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