19 ilçe il oluyor: Devlet Bahçeli'nin çıkışının ardından AKP'de hazırlıklar başladı

Devlet Bahçeli'nin 81 olan il sayısının 100'e çıkarılması için yaptığı çağrının ardından AKP'de düzenleme için hazırlıklar başladı. Düzenlemenin il yapılmayacak yerleri küstürmemek için yerel seçimler sonrasına bırakılması bekleniyor.

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19 ilçe il oluyor: Devlet Bahçeli'nin çıkışının ardından AKP'de hazırlıklar başladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı "Yeni yüzyılda, 100 il, 1000 ilçeden müteşekkil idari yapısıyla gücüne güç katmış bir Türkiye'yi inşa ve ihya etmemiz mümkündür" açıklamasının ardından AKP, 19 ilçenin il olabilmesi için gerekli düzenlemenin hazırlıklarına başladı. 

HAZIRLIKLAR BAŞLADI

NTV'den Engin Yeşil'in haberine göre; Bahçeli'nin bu açıklamalarının ardından AKP, bu fikre olumlu yaklaştı. Yeni il ve ilçelere yönelik düzenleme hazırlandı. 

Nüfus, mevcut şehirleşme ve ulaşım durumu, hinterlandı, ekonomik çeşitliliği ve eğitim durumu gibi birçok göstergesinin değerlendirilmesi gerekiyor. Bunun gibi 8 başlıktaki kriterlere uyan yerler il olacak.

Şu ana kadar adı geçen bir ilçe olmasa da kriterleri karşılayabilecek Alanya, Tarsus, İnegöl, Çorlu, Manavgat, Ünye, Edremit, Fethiye, Midyat, Yüksekova ve Erçiş gibi ilçeler bulunuyor.

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HANGİ İLÇELER İL OLABİLECEK? 

Resmi makamlar il olabilecek ilçeler hakkında henüz yapmadı. Ancak yasadaki düzenlemeye göre il olacak ilçeler "Nüfusun 100 bini geçmesi, ilk merkezine en az 30 kilometre uzaklıkta olunması" kriterleri aranıyor. 

Tarsus, Alanya, İnegöl, Çorlu, Manavgat, Midyat, Fethiye ve Erciş gibi ilçeler nüfus bakımından koşulları sağlıyor.

DÜZENLEME NE ZAMAN YASALAŞACAK?

AKP bu çalışmasının 2024'teki yerel seçimlerden sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden (TBMM) geçirerek yasalaştırması bekleniyor. 

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bir araya gelip düzenleme için takvim oluşturması bekleniyor. 

İl ve ilçe olmak isteyen bölgeleri küstürmemek adına sürecin planlamasının mahalli idareler seçimleri sonrasına bırakılmasının daha uygun olacağı ifade ediliyor. 

İL SAYISI 67 DEN 81'E YÜKSELMİŞTİ

1989 yılında Aksaray ile başlayan ilçelerin il yapılması 1999'a kadar devam etti ve 67 olan il sayısı 81'e çıkmıştı.
 
 
 
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