Bahçeli'nin açıklamasıyla heyecan arttı: İşte il olmayı bekleyen 25 ilçe
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Yeni yüzyılda, 100 il, 1000 ilçeden müteşekkil idari yapısıyla gücüne güç katmış bir Türkiye’yi inşa ve ihya etmemiz mümkündür" şeklindeki açıklamasıyla il olmayı bekleyen ilçeler yeniden gündeme geldi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında dikkati çeken açıklamalarda bulundu. “Cumhuriyet’in 100’ncü yıldönümünde 100 maddelik Anayasa teklif metnimiz de çoktan hazırlanmıştır” diyen Bahçeli, Türkiye’nin idari yapısına 19 yeni il ile çok sayıda ilçenin eklenmesi istedi:
"Yeni yüzyılda, 100 il, 1000 ilçeden müteşekkil idari yapısıyla gücüne güç katmış bir Türkiye’yi inşa ve ihya etmemiz mümkündür."
Türkiye'de Bayburt, 84 bin 241 kişi ile en az nüfusa sahip olan il. Bayburt'u, 84 bin 366 kişi ile Tunceli, 92 bin 481 kişi ile Ardahan, 144 bin 544 kişi ile Gümüşhane ve 147 bin 919 kişi ile Kilis takip ediyor.
Peki güncel Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri üzerinden bağlı olduğu ilin merkez ilçesine uzaklığı, nüfus büyüklüğü gibi kriterler baz alındığında hangi ilçeler, il olmaya aday?
MİDYAT - MARDİN
Nüfus: 120 bin 069
YÜKSEKOVA - HAKKARİ
Nüfus: 117 bin 739