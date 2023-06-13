Bahçeli'nin açıklamasıyla heyecan arttı: İşte il olmayı bekleyen 25 ilçe

Türkiye'de Bayburt, 84 bin 241 kişi ile en az nüfusa sahip olan il. Bayburt'u, 84 bin 366 kişi ile Tunceli, 92 bin 481 kişi ile Ardahan, 144 bin 544 kişi ile Gümüşhane ve 147 bin 919 kişi ile Kilis takip ediyor.

Peki güncel Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri üzerinden bağlı olduğu ilin merkez ilçesine uzaklığı, nüfus büyüklüğü gibi kriterler baz alındığında hangi ilçeler, il olmaya aday?