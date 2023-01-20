14 Mayıs'ta final sınavları devam ediyor olacak: "Alengirli oyunlar"

İkametgah adresinden uzakta olan milyonlarca gencin oy kullanabilmesi için okul ya da yurttan alacağı belgeyle nüfus müdürlüğü ve ilçe seçim kuruluna başvurması gerekecek. İkinci seçenek ise gencin ikamet adresine gitmesi. Bu da beraberinde yol parası masrafı getirecek.

Sözcü’de yer alan habere göre, İYİ Parti Gençlik Politikaları Koordinatörü Orhun Ertürkmen, gençlerin oy kullanması için gerekli çalışmayı yapacaklarını ve gerekirse otobüs kaldıracaklarını duyurdu.

Ertürkmen iktidara, “Seçimi 14 Mayıs'a almanızın arkasındaki gerekçeyi çok iyi biliyoruz. Gençleri okulda yakalayıp belki de oy kullanmaz diyorsunuz ama yanlış düşünüyorsunuz. Gençler sandığa gittiğinde doğru kararı veriyor, o yüzden alengirli oyunlarla seçim tarihini değiştirmeye çalışıyorsunuz. Bu seçim sizin son seçiminiz olacak” diye seslendi.

Ertürkmen, gençlerin eğitim gördükleri yerde oy kullanması için bilgilendirme yapacaklarını da belirtti.