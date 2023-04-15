Zafer Partisi milletvekili adayı istifa etti!

Zafer Partisi'nde Balıkesir birinci sıradan aday gösterilen Suat Aydın istifa etti.

Zafer Partisi milletvekili adayı istifa etti!

14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi öncesi Zafer Partisi'nde istifa krizi yaşandı.

Zafer Partisi Balıkesir birinci sıra milletvekili adayı gösterilen Suat Aydın adaylıktan çekildiğini ve partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Aydın, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Zafer Partisi ile çıktığım, ailemi, evladımı, işimi ihmal edip, vatan için çıkılan bu doğru ve haklı yolu yoldan çıkıp rantiye, şantiye hesapları yapanlar ile Hürrem Sultanlarla, Pargalı İbrahimlerle dolan Zafer Partisi’nden istifa ediyorum ve milletvekilliği adaylığımdan vazgeçiyorum.

Ben onurumla yaşamayı, bozkurt gibi durmayı her şeyden önce tutarım. Bizim derdimiz ülkemizden doğru söyleyip, arkada yanlış işler yapanlar ile yol yürümeyi kendime ar sayarım. ‘Kula minnet eylemem rızkı veren Allah’tır’ sözünü dilden değil kalpten söylerim."

Kaynak: Gerçek Gündem

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