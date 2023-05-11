Yurtdışında kullanılan oyları taşıyan ilk uçak Ankara’ya geldi… CHP’li Bülbül: Sandık güvenliği konusunda hiçbir taviz verilmeyecektir
Cumhurbaşkanlığı ve 28 Dönem Milletvekilliği seçimlerinde yurtdışında yaşayan vatandaşlar için 27 Nisan’da başlayan oy verme işlemleri, 9 Mayıs tarihinde sonlandı. Oyların bir kısmını taşıyan ilk uçak dün gece saatlerinde Ankara Esenboğa Havalimanı’na indi.
Yurtdışında kullanılan oyları taşıyan ilk uçak Ankara’ya geldi. Yurtdışından gelen oylara CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül ve Yurtdışı İlçe Seçim Kurulu CHP Üyesi Avukat Onur Kılıç’tan oluşan CHP heyeti eşlik etti.
Oyların taşınmasında eşlik eden CHP heyetindeki Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, “Gereken her türlü güvenliği sağlamış durumdayız. 14 Mayıs’ta seçim sonuçlanıncaya kadar seçim, sandık güvenliği konusunda hiçbir taviz verilmeyecektir. Türkiye’nin her tarafında, yurt dışında olduğu gibi” dedi.
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