Yurtdışında kullanılan oyları taşıyan ilk uçak Ankara’ya geldi… CHP’li Bülbül: Sandık güvenliği konusunda hiçbir taviz verilmeyecektir

Yurtdışında kullanılan oyları taşıyan ilk uçak Ankara’ya geldi. Yurtdışından gelen oylara CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül ve Yurtdışı İlçe Seçim Kurulu CHP Üyesi Avukat Onur Kılıç’tan oluşan CHP heyeti eşlik etti.

Oyların taşınmasında eşlik eden CHP heyetindeki Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, “Gereken her türlü güvenliği sağlamış durumdayız. 14 Mayıs’ta seçim sonuçlanıncaya kadar seçim, sandık güvenliği konusunda hiçbir taviz verilmeyecektir. Türkiye’nin her tarafında, yurt dışında olduğu gibi” dedi.