Yurtdışında kullanılan oyları taşıyan ilk uçak Ankara’ya geldi… CHP’li Bülbül: Sandık güvenliği konusunda hiçbir taviz verilmeyecektir

Cumhurbaşkanlığı ve 28 Dönem Milletvekilliği seçimlerinde yurtdışında yaşayan vatandaşlar için 27 Nisan’da başlayan oy verme işlemleri, 9 Mayıs tarihinde sonlandı. Oyların bir kısmını taşıyan ilk uçak dün gece saatlerinde Ankara Esenboğa Havalimanı’na indi.

Son Güncelleme:

Yurtdışında kullanılan oyları taşıyan ilk uçak Ankara’ya geldi. Yurtdışından gelen oylara CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül ve Yurtdışı İlçe Seçim Kurulu CHP Üyesi Avukat Onur Kılıç’tan oluşan CHP heyeti eşlik etti. 

Oyların taşınmasında eşlik eden CHP heyetindeki Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, “Gereken her türlü güvenliği sağlamış durumdayız. 14 Mayıs’ta seçim sonuçlanıncaya kadar seçim, sandık güvenliği konusunda hiçbir taviz verilmeyecektir. Türkiye’nin her tarafında, yurt dışında olduğu gibi” dedi.

Son Güncelleme:
TİP milletvekili adayı Can Atalay: Kılıçdaroğlu’nun ilk turda kazanacağını umuyorum TİP milletvekili adayı Can Atalay: Kılıçdaroğlu’nun ilk turda kazanacağını umuyorum
Makarnaya lezzet katıyormuş! Eklendiğinde makarnanın lezzetini katlıyor Makarnaya lezzet katıyormuş! Eklendiğinde makarnanın lezzetini katlıyor
Soylu: Erdoğan gitsin diye tepiniyorlar, 14 Mayıs'tan sonra biz sizin üzerinizde tepineceğiz Soylu: Erdoğan gitsin diye tepiniyorlar, 14 Mayıs'tan sonra biz sizin üzerinizde tepineceğiz
Güzel bir gözleme yapmak için tüyo! Anne eli değmiş gibi oluyor Güzel bir gözleme yapmak için tüyo! Anne eli değmiş gibi oluyor
ÇOK OKUNANLAR
Yalan söylemenin kitabını yazan burçlar belli oldu: Bu 3 burç yalansız yapamıyor Yalan söylemenin kitabını yazan burçlar belli oldu: Bu 3 burç yalansız yapamıyor
İktidara yakın şirketten 81 ilde anket: İşte AKP'nin umut bağladığı sonuçlar İktidara yakın şirketten 81 ilde anket: İşte AKP'nin umut bağladığı sonuçlar
KONDA: Kılıçdaroğlu yüzde 50+1'e çok yakın; muhalefet partileri, Cumhur'a fark atıyor KONDA: Kılıçdaroğlu yüzde 50+1'e çok yakın; muhalefet partileri, Cumhur'a fark atıyor
'Emre Belözoğlu soyunma odasında dayak yedi' 'Emre Belözoğlu soyunma odasında dayak yedi'
Avrupa kulisleri: Kılıçdaroğlu ve Erdoğan için hangi senaryolar konuşuluyor? Kılıçdaroğlu ve Erdoğan için hangi senaryolar konuşuluyor?