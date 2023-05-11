Soylu: Erdoğan gitsin diye tepiniyorlar, 14 Mayıs'tan sonra biz sizin üzerinizde tepineceğiz

İstanbul'da katıldığı bir etkinlikte konuşan İçişleri Bakanı ve AKP İstanbul Milletvekili adayı Süleyman Soylu, muhaliflere tehdit gibi sözler kullanarak "Tayyip Erdoğan gitsin diye tepiniyorlar. Erdoğan 14 Mayıs'tan sonra gelecek, biz de sizin üzerinizde tepineceğiz" dedi.

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Soylu: Erdoğan gitsin diye tepiniyorlar, 14 Mayıs'tan sonra biz sizin üzerinizde tepineceğiz

İçişleri Bakanı ve AKP İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Süleyman Soylu seçim programları çerçevesinde İstanbul Sarıyer'de İbrahim Cevahir Sosyal Tesisleri'nde Trabzonlularla buluştu.

14 Mayıs'ta yapılacak seçimle ilgili konuşan Soylu, muhaliflere tehdit gibi ifadeler kullanarak "Çıkmışlar masanın üzerine tepiniyorlar, Tayyip Erdoğan gitsin de gitsin diye. Tayyip Erdoğan gitsin diye tepiniyorlar. Erdoğan 14 Mayıs'tan sonra gelecek, biz de sizin üzerinizde tepineceğiz" dedi.

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Bakan Soylu şöyle konuştu:

"Amerika beni 2 defa istenmeyen adam ilan etti. Yüz bin defa ilan etmezsen sende hatırım kalır. Oradaki mal varlıklarımızı dondurmuşlar. Amerika'da bir malım yok ki. Bir tane malımız var o da FETÖ. Onu da alacağız inşallah. Bizim iddialarımız var. Nizamı alemi biz getireceğiz. Allah nasip edecek. 600 yıllık Osmanlı'nın bize bıraktığı emaneti yeniden canlandırmak inşallah bizlere düşecek. Bunu hep beraber sağlayacağız."

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