Yurt dışında oy kullanan seçmenlerin sayısı 1. turu geçti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), ikinci tur için yurt dışında kullanılan oy sayısını açıkladı.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin, 20 Mayıs'ta başlayan yurt dışı temsilciliklerde ve gümrüklerde oy verme işlemleri sürüyor.

Yüksek Seçim Kurulu'ndan edinilen bilgiye göre, saat 22.00 itibariyle yurt dışı temsilciliklerde ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı 1.733.940 oldu.

14 Mayıs’ta yurt dışı kayıtlı 3 milyon 423 bin 759 seçmenin yüzde 49.40’ı olan 1 milyon 676 bin 268’i oy kullanmıştı.

Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri yarın sona erecek, gümrüklerde ise 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.