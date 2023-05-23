Yurt dışında oy kullanan seçmenlerin sayısı 1. turu geçti

YSK, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur oylaması için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerden oy kullananların sayısının 1 milyon 733 bin 940'a ulaştığını duyurdu.

Yurt dışında oy kullanan seçmenlerin sayısı 1. turu geçti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), ikinci tur için yurt dışında kullanılan oy sayısını açıkladı.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin, 20 Mayıs'ta başlayan yurt dışı temsilciliklerde ve gümrüklerde oy verme işlemleri sürüyor.

Yüksek Seçim Kurulu'ndan edinilen bilgiye göre, saat 22.00 itibariyle yurt dışı temsilciliklerde ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı 1.733.940 oldu.

14 Mayıs’ta yurt dışı kayıtlı 3 milyon 423 bin 759 seçmenin yüzde 49.40’ı olan 1 milyon 676 bin 268’i oy kullanmıştı.

Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri yarın sona erecek, gümrüklerde ise 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.

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