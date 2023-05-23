Konda'dan "anket" açıklaması

Konda Araştırma Şirketi, 14 Mayıs seçimi öncesi yaptıkları anketlere ilişkin bir açıklama yayınladı.

Seçim sonrası eleştirilerin hedeflerinden biri olan Konda "Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin 6-7 Mayıs’ta gerçekleştirdiğimiz saha çalışmamızın bulgularında araştırma hata payının ötesinde sapma oluştu. Bunun sebebini tüm yöntemlerimizi gözden geçirerek anlamaya çalışıyoruz" dedi.

28 Mayıs seçimi öncesinde perşembe günü anket yayınlayacaklarını söyleyen Konda şunları kaydetti:

"14 Mayıs seçimleri öncesinde Barometre kapsamında sizlere sıklıkla ve süratle saha çalışmalarımızın verilerini ulaştırmaya çalıştık. Geçmiş seçim deneyimlerimize göre dar bir zamanda gerçekleşen seçim sürecinde sizlere faydalı olduğumuzu ümit ediyoruz.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin 6-7 Mayıs’ta gerçekleştirdiğimiz saha çalışmamızın bulgularında araştırma hata payının ötesinde sapma oluştu. Bunun sebebini tüm yöntemlerimizi gözden geçirerek anlamaya çalışıyoruz. Ancak şu aşamada kullanılan örneklemin ideal ortamda seçim sonucunu verecek nitelikte olduğunu tespit ettik. Aşağıda kıyas tablosunu görebilirsiniz.

6-7 Mayıs hafta sonu gerçekleştirilen saha çalışmasında gidilen 194 mahalle/köydeki resmi olmayan sonuçlara göre oy dağılımı.

Başka hangi etkilerin bu farkı yarattığını incelemeye devam ediyoruz. Araştırma sürecindeki farklı sebeplerin yanı sıra önemli siyasi gelişmelerin dar bir zamanda peşi sıra gerçekleşmiş olmasının etkisi de değerlendirilecektir. Bu çalışmanın sonuçlarını bir rapor haline getirip sizlerle paylaşacağız.

Bu ay sonu sizlere ulaştıracağımız rapor ağırlıklı olarak 14 Mayıs seçim sonuçlarının sandık analizini içerecek.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için, 20-21 Mayıs tarihlerinde saha çalışmasını gerçekleştirdik. Bu araştırmanın sonuçlarını da sizlerle 25 Mayıs Perşembe günü paylaşmamızın ardından her zaman olduğu gibi kamuoyuna da açıklayacağız.

37 yıldır her seçim, -sonucu ne olursa olsun- KONDA için bir deneyim ve öğrenme aşamasıdır. Gelişmekte ve değişmekte olan Türkiye toplumunu anlamak için bu seçimin sonuçlarının da birçok ipucu barındırdığına inanıyoruz."