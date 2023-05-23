Vecdet Öz: Oğan, 'Erdoğan'ı desteklersek yönetim kadrosunda olabiliriz' dedi

Cumhurbaşkanlığı seçiminin 28 Mayıs'ta gerçekleşecek ikinci turunda Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceklerini açıklayan, dağılan Ata İttifakı bileşenlerinden Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, kararını kamuoyuna duyurmadan önce Sinan Oğan'ın, Cumhur İttifakı'nı kastederek kendisine "Orada yönetim kadrosunda da olabiliriz, yönetim içinde de olabiliriz" dediğini iddia etti.

Seçimlerin ikinci turuna ilişkin gerçekleştirdikleri toplantının ayrıntılarını Cumhuriyet TV'ye anlatan Öz, Sinan Oğan'ın makam için Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı aldığını ileri sürdü.

'BENİM SİYASİ AHLAKIMA UYGUN DEĞİL'

Öz, Oğan ile aralarında geçen konuşmayı şöyle aktardı:

"Ben sebebini sordum. Bana 'Hocam, yüzde 49 buçuk aldı AK Parti. Biz destek verirsek seçilme ihtimali yüksek. Bizim oylarımızdan az bir bölümü bile onların tekrar iktidara gelmesini sağlayacak. Orada yönetim kadrosunda da olabiliriz, yönetim içinde de olabiliriz' dedi. Ben de 'Biz AK Parti karşıtlığı üzerinden siyaset yapıyoruz. Biz muhalefetiz. Bir makam veriyor diye mi tercih edeceğiz? Benim siyasi ahlakıma uygun değil' dedim."

Sinan Oğan dün düzenlediği basın toplantısında "Bu müzakere ve istişareler tabandan gelen mesajlar neticesinde seçimlerin ikinci turunda Cumhur İttifakı adayı sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğimizi beyan ediyorum. Bize oy veren seçmenleri de sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklemelerini talep ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, ilk turda cumhurbaşkanı adayı gösterdikleri Sinan Oğan'ın ikinci turda Erdoğan'ı destekleme kararına sosyal medya hesabından "Herkes kendine yakışanı yaptı" diyerek tepki göstermişti.