Yurt dışında oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 750 bini aştı

Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri yarın sona erecek, gümrüklerde ise 14 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Yurt dışında oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 750 bini aştı

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için yurt dışındaki temsilciliklerde ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 751 bin 365 oldu.

Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) edinilen bilgiye göre, gümrük kapılarında ve yurt dışı temsilciliklerde 27 Nisan'da başlayan oy verme işlemi kapsamında temsilciliklerde 1 milyon 632 bin 994, gümrüklerde ise 118 bin 371 seçmen oy kullandı.

Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri yarın sona erecek, gümrüklerde ise 14 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Etiketler
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçim 2023
Erdoğan'ın "senaryo" dediği saldırılarda neler yaşandı? Kılıçdaroğlu'na linç girişimi, şehir meydanlarında patlayan bombalar... Kılıçdaroğlu'na linç girişimi, şehir meydanlarında patlayan bombalar...
Güzel bir poğaça yapmak için aşçıların hep kullandığı taktik! Asla bayatlatmıyor Güzel bir poğaça yapmak için aşçıların hep kullandığı taktik! Asla bayatlatmıyor
İçli köfteye lezzet katıp dağılmasını önleyen baharat... Kesinlikle eklenmeli İçli köfteye lezzet katıp dağılmasını önleyen baharat... Kesinlikle eklenmeli
Kılıçdaroğlu: Kim yiye yiye doymadıysa hepsinin hesabını soracağım Kılıçdaroğlu: Kim yiye yiye doymadıysa hepsinin hesabını soracağım
Bay Kemal'in Tahtası'nın başından yurt dışına giden doktor ve hemşirelere seslendi: Geri dönmeye davet ediyorum Bay Kemal'in Tahtası'nın başından yurt dışına giden doktor ve hemşirelere seslendi
Demirtaş: Tek ihaleden bir milyar dolar cebe indiren adam din pazarlıyor Demirtaş: Tek ihaleden bir milyar dolar cebe indiren adam din pazarlıyor
ÇOK OKUNANLAR
CHP verilerine göre son oy tahminleri: AKP'nin oyları 81 ilin tamamında düştü CHP verileri: AKP'nin oyları 81 ilin tamamında düştü
Erken emeklilik için düzenleme: 1261 kuralı gidiyor Erken emeklilik için düzenleme: 1261 kuralı gidiyor
Nagehan Alçı: İmamoğlu'na taşlı saldırının görüntülerini objektif gözle izledim, felaketin eşiğinden dönülmüş Nagehan Alçı: İmamoğlu'na taşlı saldırının görüntülerini objektif gözle izledim
Bağ-Kur emeklilik prim gün sayısında dikkat çeken detay: Herkes yararlanamayacak! Bağ-Kur emeklilik prim gün sayısında dikkat çeken detay
63 ilde yapılan son ankette partilerin son oy oranları: Kılıçdaroğlu ilk turda seçimi kazanıyor Kılıçdaroğlu ilk turda seçimi kazanıyor