Yurt dışında kullanılan oyların tamamı Türkiye'ye getirildi

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci turu için yurt dışı temsilciliklerinde kullanılan son oylar da Türkiye'ye getirildi.

Yurt dışında kullanılan oyların tamamı Türkiye'ye getirildi

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar için 73 ülkede kurulan sandıklarda 20 Mayıs'ta başlayan oy verme işleminin tamamlanmasının ardından görevliler tarafından mühürlenen çuvallar yurda getirildi.

Kanada'nın başkenti Ottawa ve Montreal şehrindeki vatandaşların kullandığı oy zarflarının bulunduğu çuvallar, diplomatik kurye ve siyasi parti temsilcileri eşliğinde Türk Hava Yolları'nın (THY) tarifeli uçaklarıyla İstanbul Havalimanı'na getirildi.

Uçaktan alınan oy çuvallarının bulunduğu mühürlü çuvallar, yetkililer tarafından apronda bekleyen araca konuldu. Mühürlü çuvallar, görevliler nezaretinde havalimanındaki Yurt Dışı Seçim Bölgesi Başkanlığına götürüldü. Oy torbalarının hakim ve Dışişleri Bakanlığı yetkilileri nezaretinde işlemleri tamamlandı. Torbaların teslim alındığına dair tutanaklar imzalanıp ilgililere verildi.

İstanbul Havalimanı'nda işlemleri tamamlanan oyların bulunduğu torbalar, Arnavutköy 4. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulunca PTT'ye ait, kapısı mühürlenen minibüs ile güvenlik önlemleri altında kara yoluyla Ankara'daki Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna gönderildi.

Kanada'dan getirilen oy torbaları ile birlikte yurt dışından kullanılan tüm oylar Türkiye'ye getirilmiş oldu.

Yurt dışı temsilciliklerinde oy verme işlemleri 24 Mayıs'ta sona ererken aralarında İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarının da bulunduğu gümrüklerde ise yarın saat 17.00'ye kadar oy verilebilecek.

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