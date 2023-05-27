Kılıçdaroğlu'nun çiftçilere göndereceği mesaj da engellendi: Haydi bu müjdeyi, tüm çiftçilerimize ulaştıralım

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, çiftçilere göndereceği mesajın engellendiğini söyleyerek "Tüm çiftçilerimize bu mesajı SMS ile gönderecektim ama engel oldular. Size Söz! Buğday taban fiyatı, fark pirimi dahil en az 13 TL olacak" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun çiftçilere göndereceği mesaj da engellendi: Haydi bu müjdeyi, tüm çiftçilerimize ulaştıralım

BTK kararıyla seçmenlere mesaj göndermesi engellenen CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, tepkilere kendisinin uygulanan ambargonun devam ettiğini söyledi. 

Twitter hesabından yeni bir paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, çiftçiler için göndereceğin mesajın engellendiğini dile getirdi. 

Kılıçdaroğlu "Tüm çiftçilerimize bu mesajı SMS ile gönderecektim ama engel oldular. Size Söz! Buğday taban fiyatı, fark pirimi dahil en az 13 TL olacak. Haydi bu müjdeyi, tüm çiftçilerimize ulaştıralım" dedi. 

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